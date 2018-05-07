Demirtaş'tan Erdoğan esprisi: Bugün artık beni başkan yaptıracağız

ESKİ HDP eş genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatları aracılığıyla BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'nin sorularını yanıtladı.

Demirtaş, kampanyayı dışarıdaki gençler ve kadınlar tarafından üstleneceğini ifade ederken şunları söyledi:

'MİLYONLARCA GÖNÜLLÜ GENÇ VAR'

Burada imkânlarım yok denecek kadar azdır. Sadece avukatlarımla ve posta yoluyla dışarıya mesaj gönderebiliyorum. Bunlar da cezaevindeki idarenin denetimine tabii maalesef. Ancak benim adıma partim HDP ve milyonlarca genç arkadaşım gönüllü olarak bu kampanyayı üstlenecektir.

'BUNLARA RAĞMEN KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Mevcut Cumhurbaşkanı, devletin ve medyanın bütün imkanlarını kullanıp kampanya yürütürken, ben burada sıfır imkanla, sadece kadınların ve gençlerin yüreğine, cesaretine ve inancına güvenerek kampanya yürütüyorum. Ama buna rağmen kendimi şanslı hissediyorum, çünkü halkın gücü zorbalığı yenecektir."

'TÜRKİYE, BU BAŞLIKLARDA DERİN BİR KRİZ YAŞIYOR'

24 Haziran'daki seçimlere dair yürütülecek kampanyası hakkında da bilgiler veren Demirtaş, demokrasi, ekonomi, adalet, eşitlik ve barışın ön plana çıkacağını söyledi:

"Çünkü Türkiye şu anda bütün bu başlıklarda derin bir kriz yaşıyor. Devlette ve toplumda tam demokrasi, ekonomide üretime dayalı kalkınma ve adil bölüşüm ile işsizliğin, yoksulluğun ortadan kaldırılması, yargı başta olmak üzere bütün devlet kurumlarında adaletin tesisi ile ülke içinde ve dışında barış politikalarına dair çözüm projelerimizi kampanya süresince anlatacağız.

Elbette bütün inanç ve etnik kimliklerin, kadınların eşit birer yurttaş olmaları için yapacaklarımızı da detaylarıyla anlatacağız. Bütün bu sorunların çözümünü de demokratik parlamenter sistem ve yeni bir anayasa ile gerçekleştireceğiz."

'TÜRKİYE PARTİSİYİZ, DÜNDEN DAHA İDDİALIYIZ'

"HDP güçlü bir Türkiye partisidir. Bu konuda bugün dünden daha iddialıyız. Koşullar HDP'nin ne kadar önemli bir siyasi çizgi olduğunu ortaya koymuştur. 2015'ten bu yana yaşanan toplumsal kutuplaşma ve gerilimler ile Kürt sorununda yeniden çatışmalı sürece girilmiş olması HDP'yi daha da önemli hale getirmiştir.

'HERKES YAKINDAN TAKİP ETSİN'

24 Haziran seçimleri HDP'yi önceki seçimlere kıyasla çok daha ileri bir noktaya taşıyacaktır. Bu seçimin sürprizi HDP'dir. Herkes bizi yakından takip etsin, bunun kof bir iddia olmadığı görülecektir."

'SİLAHLARIN TÜMÜ SUSMALI'

Demirtaş, silahların tümüyle susması gerektiğini söyledi:

Sadece seçim dönemleri için değil tümüyle silahların susmasını ve demokratik siyaset yoluyla sorunların çözümünü savunuyorum. Demokratik siyaset sadece bir dönemin taktik yöntemi değil asıl ve stratejik mücadele biçimi olmalıdır. Türkiye'de bunun imkânları çok sınırlı olmasına rağmen ben şiddet ve silah yöntemini benimsemiyorum, bu nedenle demokratik siyasetteyim zaten.

'KÜRT SORUNU MÜZAKERE İLE ÇÖZÜLMELİ'

Ama hükümetin de Kürt sorununu bir terör sorunu olarak tanımlaması ve askeri yöntemlerle yok etmeye çalışmasını da doğru bulmuyor, kabul etmiyorum. Kürt sorunu ancak müzakere yoluyla ve demokratikleşme ile çözülebilir.

'KALICI BARIŞ VAAT EDİYORUZ'

PKK'ya de hükümete de her zaman açıkça bu çağrıları yapan bir parti olarak, bu seçim sürecinde zaten Türkiye'ye bu yönüyle de onurlu, kalıcı bir barış vaat ediyoruz. Türkiye'nin birliği içerisinde Kürt sorununu barışçıl yollarla en kısa zamanda çözebilecek tek siyasetçi, tek çizgi biziz. Bu konuda samimi ve kararlıyız.

'TEK SOL ADAY BENİM'

Seçim sürecinin başlaması ardından AK Parti, MHP ve BBP Cumhur İttifakı'nda bir araya geldi. Diğer yandan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ise parlamento seçimleri için ittifak kararı aldı.

Bu iki ittifakı da sağ ittifak olarak yorumlayan Demirtaş, tek sol cumhurbaşkanı adayının kendisi olduğunu söyledi:

"Her iki sağ ittifak nereye kadar bizi yok saymaya devam edecek, hep birlikte göreceğiz. Tek sol aday ve ittifak gücü olarak ben ve partim HDP her koşulda bütün ezilenlerin çıkarlarını savunmaya ve kazanımları için mücadele etmeye devam edeceğiz."

'AKŞENER'DEN TEK CÜMLE DUYMUŞ DEĞİLİZ'

Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tanıdığını ve kendisine karşı herhangi bir önyargısının olmadığını ancak HDP'yi yok sayan anlayışlarla yol yürümenin mümkün olmadığını söyledi:

"Siyasette diyaloga ve çözüm için ilkeli işbirliklerine inanıyorum. Sayın Akşener'i parlamento çalışmaları döneminden tanıyorum, tanışıyoruz. Kendisine karşı herhangi bir önyargım yok tabii ki. Ama ülkenin temel sorunlarına dair çözüm önerileri konusunda henüz tek bir cümle duymuş değiliz.

'HDP'Yİ YOK YASAN ANLAYIŞLA YOL YÜRÜMEK MÜMKÜN DEĞİL'

HDP'yi yok sayan, vebalı muamelesi yapan anlayışlarla yol yürümek, sorunların çözümünü konuşmak da mümkün olmaz. Ülkenin ve toplumun sorunlarının çözümü noktasında ilkeli ve ahlaklı bir duruşumuz vardır. Bu çerçevede kapımız hiç kimseye kapalı olmaz. Siyaset intikam değil çözüm zeminidir."

'DERDİMİZ BAĞCIYI DÖVMEK DEĞİL'

Bu temel yaklaşımlarının CHP için de geçerli olduğunu ekleyen Demirtaş ekledi:

"Bizim derdimiz ezilen haklarımız için üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil. Herkesin ne söylediğini, ne söyleyeceğini ve samimiyetini bu seçim döneminde toplum dikkatle izleyecektir, biz de büyük bir dikkatle takip ediyor olacağız."

'İKİNCİ TURDA DESTEKLERİNİ BEKLİYORUM'

Demirtaş, 24 Haziran'daki seçimin ikinci turuna kalacak adayın kendisi olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Umarım kaliteli, toplum adına yararlı, kutuplaşmayı azaltan bir seçim dönemi yaşarız. Tabii adaylar meydanlardayken ben hücrede olacağım. Bu bir adaletsizlik yaratıyor olsa da, ikinci turda diğer bütün adayların desteğini bekliyorum.

Sayın İnce, Sayın Akşener ve Sayın Karamollaoğlu ikinci turda beni desteklerse, hep birlikte ülkede demokratik bir yönetim ve adaletli bir sistem inşa edebiliriz."

"Seni başkan yaptırmayacağız" sözünün arkasında durup durmadığı sorulan Demirtaş, şu cevabı verdi:

"Bugün artık beni başkan yaptıracağız"