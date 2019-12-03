banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Cezaevinde geçirdiği rahatsızlığıyla gündeme gelen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş, tetkiklerinde hayati tehlike doğuracak bir bulguya rastlanmadığını belirterek, "Farklı birkaç tahlil ve işlem de yapıldıktan sonra teşhis konulmasını bekliyoruz. Şu anda sağlık durumu ve morali gayet iyi" dedi.

GÜNDEM 03.12.2019, 07:21
Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
banner404

Cezaevinde göğüs sıkışması ve nefes alamama rahatsızlığı yaşayan ve hastaneye sevk edilen HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tetkiklerinin yapılmasının ardından yeniden cezaevine gönderildi. Selahattin Demirtaş'ın kız kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş bu akşam hastaneye sevk edilmiştir. Kendisine gerekli tüm tetkikler yapılmış ve cezaevine geri getirilmiştir. Şu an itibarıyla hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmemiştir" duyurusunu yaptı.

"TEŞİS KONULMASINI BEKLİYORUZ"

Başka tahliller yapıldıktan sonra teşhis konulacağını aktaran Aygül Demirtaş, şöyle devam etti: "Farklı birkaç tahlil ve işlem de yapıldıktan sonra teşhis konulmasını bekliyoruz. Şu anda sağlık durumu ve morali gayet iyidir. HDP genel merkezinin, bizden kaynaklı olarak durumdan geç haberi olmuştur. Partimizin böylesi konularda duyarsızlığı söz konusu bile olamaz. Demirtaş, duyarlılık gösteren başta HDP genel merkezi olmak üzere halkımıza ve avukatlarına özel selam ve teşekkürlerini iletmektedir."

DEMİRTAŞ 'HALKIM BİLSİN BÖYLE BİR HASTALIĞIM VAR' DEMİŞTİ

Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş'ın '26 Kasım'da göğüs sıkışması ve nefes alamaması sebebiyle bilincinin kapandığı' açıklamasının ardından HDP'li milletvekilleri Edirne F Tİpi cezaevine gidip, Selahattin Demirtaş'la görüştü. Katırcıoğlu, Demirtaş'ın bir hafta önce cezaevinde kısa süreli baygınlık geçirdiğini söyledi. Katırcıoğlu, Demirtaş'ın kendisine, "Halkım bilsin böyle bir hastalığım var. Bu koşullarda daha da gelişti" dediğini aktardı.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ: POLİKLİNİK KONTROL ÖNERİSİYLE TABURCU EDİLDİ

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden yapılan açıklamada da "02.12.2019 günü saat 17:20 civarında hastanemize getirilen "Selahattin Demirtaş" isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Aygül Demirtaş bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ağabeyinin 26 Kasım günü cezaevinde nefes almakta güçlük yaşadığı için kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını aktardı. Hastaneye sevki için 7 gündür başvuruda bulunduklarını ancak sevkin gerçekleştirilmediğini belirten Demirtaş, "Demirtaş'ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar" dedi. Aygül Demirtaş'ın açıklamasının ardından Selahattin Demirtaş, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

#Selahattin Demirtaş #Cezaevi #sağlık durumu #AÇIKLAMA
Yorumlar (0)
kapalı
Günün Anketi Tümü
31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
banner384
Namaz Vakti 03 Aralık 2019
İmsak 06:22
Güneş 07:47
Öğle 12:52
İkindi 15:26
Akşam 17:48
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Başakşehir 13 25
3. Beşiktaş 13 24
4. Trabzonspor 13 23
5. Alanyaspor 13 22
6. Fenerbahçe 13 22
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 13 20
9. Denizlispor 13 17
10. Göztepe 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 13 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 13 27
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 13 22
5. Akhisar Bld.Spor 13 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 13 18
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. İstanbulspor 13 15
13. Adana Demirspor 13 15
14. Boluspor 13 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 13 2
Takımlar O P
1. Liverpool 14 40
2. Leicester City 14 32
3. Man City 14 29
4. Chelsea 14 26
5. Tottenham 14 20
6. Wolverhampton 14 20
7. Sheffield United 14 19
8. Arsenal 14 19
9. M. United 14 18
10. Burnley 14 18
11. Crystal Palace 14 18
12. Bournemouth 14 16
13. West Ham 14 16
14. Newcastle 14 16
15. Aston Villa 14 15
16. Brighton 14 15
17. Everton 14 14
18. Southampton 14 12
19. Norwich City 14 11
20. Watford 14 8
Takımlar O P
1. Barcelona 14 31
2. Real Madrid 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 15 25
7. Getafe 15 24
8. Valencia 15 23
9. Osasuna 15 22
10. Granada 15 21
11. Levante 15 20
12. Real Betis 15 19
13. Villarreal 15 18
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 15 9
20. Leganés 15 6
banner440
banner545