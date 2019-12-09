Demirtaş'ın sağlık durumu iyi değil! "Maalesef" deyip kötü haberi verdi

Geçen hafta cezaevinde bilinci kapanan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla verdiği röportajda sağlık durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"SAĞLIĞIM ÇOK İYİ DEĞİL MAALESEF"

Evrensel gazetesinden Meltem Akyol'un sorularını yanıtlayan Demirtaş, "Sağlığım çok iyi değil maalesef. Avukatlarım ve milletvekilleri konunun detaylarını açıkladılar. O günden bu yana yeni bir gelişme yok. Zaman zaman göğsümdeki sancı nüksediyor, nefes alışverişimi zorluyor. Tetkikler devam ediyor. Henüz bir teşhis konulamadı" dedi.

SAĞLIK SORUNUNDAN HDP'NİN NEDEN HABERİ OLMADI?

Sağlı sorunu sonrası HDP ile aralarında kriz olduğu yönündeki iddialara da değinen Demirtaş, "Sağlık durumumu dışarıya geç iletmek benim kararımdı. HDP'nin bu nedenle haberi olmadı. Bunca sorunun ve hasta tutsağın olduğu bir dönemde gerçekten de sağlık meselem gündem olsun istemedim. Bakın, daha bu hafta Urfa Cezaevinde 64 yaşındaki Emine Aslan Aydoğan, hasta bir tutsak yaşamını yitirdi. Emine anaya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm halkımıza da baş sağlığı dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.