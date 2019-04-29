Demirtaş: CHP'nin bize diyet borcu yok, halka demokratik hizmet borcu var

AVUKATLARI aracılığıyla BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'nin sorularını yanıtlayan Demirtaş, 31 Mart yerel seçimlerinin en önemli sonucunun 'toplumun kamplaşma değil birlikten yanalığını göstermesi olduğunu' söyledi. HDP seçmenlerinin Batı kentlerinde sandığa gitmiş olmasının çok sevindirici olduğunu ifade eden Demirtaş, "CHP'li belediyelerin bize diyet borcu değil; halkın tamamına eşit, adil, şeffaf, demokratik hizmet borcu vardır" yorumunu yaptı. Doğu ve Güneydoğu'da 'Kürtlerin tüm baskılara rağmen HDP'nin etrafında kenetlendiğini' söyleyen Demirtaş, partinin bazı eksikliklerinin olduğunu kabul ettiğini, bunlardan ders çıkarılacağını söyledi.

DAVUTOĞLU'NUN SİYASİ ELEŞTİRİLERİ: KİMSENİN O SİCİLİ BOZUK AKLI ALACAĞINI SANMIYORUM

Demirtaş, 19 Nisan'da Hakkari'de yaşanan ve 4 askerin hayatını kaybettiği çatışmadan üzüntü duyduğunu, yaşamını yitiren askerlerin ailelerine başsağlığı dilediğini belirtti. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Ülkedeki hukuksuzluklara karşı daha açık bir tutum sergilemesinin Türkiye demokrasisinin hayrına olacağı kanaatinde olduğunu" söyleyen Demirtaş, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun siyasi eleştirileri konusunda ise "İşe samimi özeleştiri ve özürle başlamak yerine akıl dağıtmakla başlarsa kimsenin o sicili bozuk aklı alacağını sanmıyorum" yorumunu yaptı.

'İMAMOĞLU'NUN BİRLİK SİYASETİNDE ISRARCI OLMASINI DİLİYORUM'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi çizgisini de değerlendiren Demirtaş, şunları söyledi: "Kucaklayıcı dil siyasette önemli ve anlamlıdır. Farklılıklara saygı duyarak siyaset yapmak tüm ülkeye kazandırır, toplumun tamamı bundan fayda görür. Ancak bunu sözde yapmak yetmez, pratikte de gerçekleştirmek gerekir. Sayın İmamoğlu'nun kutuplaştıran, ötekileştiren baskılara, şantajlara boyun eğmeden demokrasi içerisinde birlik siyasetinde ısrarcı olmasını diliyorum. Bu çerçevede başarılı olmasını temenni ederim."

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI: AÇIK BİR TEHDİT OPERASYONU

Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde asker cenazesinde yapılan saldırıyla ilgili, "Bir burun sürtme, ölümü gösterip sıtmaya razı etme, bedel ödetme operasyonu olduğu aşikar. Bu türden linç eylemleri devlet içinden göz yumma, destek olma gibi yaklaşımlar olmadan gerçekleştirilemez. Kimse kimseyi kandırmasın açık bir tehdit operasyonudur. Ancak toplumdaki fay hatlarını tetikleme potansiyeli de taşıyan tehlikeli adımlardır bunlar. Kimsenin bu türden provokasyonlara alet olmaması, galeyana gelerek kirli amaçlara hizmet etmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.