Demir perde

ŞU ana kadar ne yapılacağı açıklanmayan kampüs ortasındaki alan, inşaat sahası olarak ilan edildi, tabelalar asıldı.Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde formasyon dersleri alan karşıt görüşlü iki grup öğrenci arasında yaşanan kavgada, Ülkü Ocakları'nın Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, hayatını kaybetti. 7 öğrenci de yaralandı. Bu arada olaylara karıştıkları gerekçesiyle adliyeye gönderilen öğrencilerden Nurullah Semo, tutuklandı. Diğer 6 öğrenci ise, denetimli serbestlik yasasından yararlandırılıp serbest bırakıldı.

SENATO İNŞAAT YAPMAYA KARAR VERDİ, KAPATTI

Olayın ardından Ege Üniversitesi senatosu, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması içinde, kampüs alanı içerisindeki gösterileri ve basın açıklamalarını yasakladı. Yasağa rağmen geçen hafta içerisinde basın açıklaması yada farklı etkinliklere düzenlemek isteyen öğrencilere hem polis hem de özel güvenlik ekipleri müdahale etti. Bu sırada, arbede ve gözaltılar da, yaşandı. Bu durumun sürmesi üzerine senato, bir kez daha toplandı ve bu kez daha dikkat çeken biri önlem aldı. Okulun tatil olduğu geçen cumartesi günü başlayan çalışmalar sonrasında, acı olayın yaşandığı kampüsün orta bölgesindeki çimenlik alan, yaklaşık iki metre yüksekliğindeki sacla kapatıldı. Olayın yaşandığı prefabrik kafeterya da söküldü.

İNŞAAT SAHASI TABELASI ASILDI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, protestoların yaşandığı bu alanın senato tarafından inşaat alanı olarak kabul edildiği öğrenildi. Burayı kapatan sacların üzerine de, “inşaat alanına, girmek tehlikeli ve yasaktır" tabelaları asıldı. Ancak kapatılan alana şu ana kadar, ek derslik, kütüphane gibi ne tür bir inşaatın yapılacağı konusunda açıklama yapılmadı.







