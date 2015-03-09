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Demir perde

İZMİR'de Ege Üniversitesi'nde, Ülkü Ocakları'nın okul sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiği kavga sonrasında, basın açıklaması ve protestoların yapıldığı alan, bu tür gösterilerin önüne geçmek için haftasonunda, iki metre yüksekliğindeki sac bariyerle kapatıldı.

Demir perde

İZMİR'de Ege Üniversitesi'nde, Ülkü Ocakları'nın okul sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiği kavga sonrasında, basın açıklaması ve protestoların yapıldığı alan, bu tür gösterilerin önüne geçmek için haftasonunda, iki metre yüksekliğindeki sac bariyerle kapatıldı.

09 Mart 2015 Pazartesi 14:34
Demir perde
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ŞU ana kadar ne yapılacağı açıklanmayan kampüs ortasındaki alan, inşaat sahası olarak ilan edildi, tabelalar asıldı.Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde formasyon dersleri alan karşıt görüşlü iki grup öğrenci arasında yaşanan kavgada, Ülkü Ocakları'nın Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, hayatını kaybetti. 7 öğrenci de yaralandı. Bu arada olaylara karıştıkları gerekçesiyle adliyeye gönderilen öğrencilerden Nurullah Semo, tutuklandı. Diğer 6 öğrenci ise, denetimli serbestlik yasasından yararlandırılıp serbest bırakıldı.
SENATO İNŞAAT YAPMAYA KARAR VERDİ, KAPATTI
Olayın ardından Ege Üniversitesi senatosu, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması içinde, kampüs alanı içerisindeki gösterileri ve basın açıklamalarını yasakladı. Yasağa rağmen geçen hafta içerisinde basın açıklaması yada farklı etkinliklere düzenlemek isteyen öğrencilere hem polis hem de özel güvenlik ekipleri müdahale etti. Bu sırada, arbede ve gözaltılar da, yaşandı. Bu durumun sürmesi üzerine senato, bir kez daha toplandı ve bu kez daha dikkat çeken biri önlem aldı. Okulun tatil olduğu geçen cumartesi günü başlayan çalışmalar sonrasında, acı olayın yaşandığı kampüsün orta bölgesindeki çimenlik alan, yaklaşık iki metre yüksekliğindeki sacla kapatıldı. Olayın yaşandığı prefabrik kafeterya da söküldü. 
İNŞAAT SAHASI TABELASI ASILDI
Çalışmaların tamamlanmasının ardından, protestoların yaşandığı bu alanın senato tarafından inşaat alanı olarak kabul edildiği öğrenildi. Burayı kapatan sacların üzerine de, “inşaat alanına, girmek tehlikeli ve yasaktır" tabelaları asıldı. Ancak kapatılan alana şu ana kadar, ek derslik, kütüphane gibi ne tür bir inşaatın yapılacağı konusunda açıklama yapılmadı.


Kaynak: DHA
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Son Güncelleme: 09.03.2015 13:35
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