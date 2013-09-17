Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Dekanlardan ortak temenni

Alanya'daki fakülte dekanları ortak bir bildiri yayınladı

Dekanlardan ortak temenni

Alanya'daki fakülte dekanları ortak bir bildiri yayınladı

17 Eylül 2013 Salı 01:12
Dekanlardan ortak temenni
banner404
 AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Alanya İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Güngör, Alanya Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İhsan Neslitürk, Alanya Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ. Akın Altun ortak bir basın bildirisi yayınladılar. 
23 Eylül 2013-8 Ocak 2014 tarihleri arasında "Güz" yarı yılının başladığını belirten dekanlar, açıklamalarında şu ifadelere yer verdiler: "24 Şubat 2014-4 Haziran 2014 tarihleri arasında ise ‘Bahar’ yarı yılının gerçekleştirileceği yeni öğretim yılımız başlıyor. Fakültelerimize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize ‘Hoşgeldiniz’ diyor, tüm öğrencilerimize başarılı ve mutlu bir dönem diliyoruz. Eğitim ve öğretimin diğer bir yapıtaşı olan akademisyenlerimize de başarılı bir eğitim yılı diliyoruz. Kampüste toplam 2 bin 541 lisans, bin 500 ön lisans, 158 yüksek lisans ve 74 doktora öğrencisiyle üç fakülte ve 1 MYO yeni akademik yıla başladı. Fakültelerin modern derslikleri, bilgisayar laboratuarları, kütüphanesi, konferans salonu ve akademik kadrosuyla çağın gerektirdiği yüksek kalitede eğitim ve öğretim vermeye devam edeceği belirtilirken, uluslararası nitelikte bir eğitimi amaçlayan fakültelerin yabancı öğrenci sayısı da her geçen gün artmaktadır. Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimize başarılar dileriz."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 17.09.2013 01:14
Anahtar Kelimeler:
AlanyaFakülteİbrahim GüngörAli İhsan NeslitürkAKIN ALTUN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim