Dekanlardan ortak temenni

23 Eylül 2013-8 Ocak 2014 tarihleri arasında "Güz" yarı yılının başladığını belirten dekanlar, açıklamalarında şu ifadelere yer verdiler: "24 Şubat 2014-4 Haziran 2014 tarihleri arasında ise ‘Bahar’ yarı yılının gerçekleştirileceği yeni öğretim yılımız başlıyor. Fakültelerimize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize ‘Hoşgeldiniz’ diyor, tüm öğrencilerimize başarılı ve mutlu bir dönem diliyoruz. Eğitim ve öğretimin diğer bir yapıtaşı olan akademisyenlerimize de başarılı bir eğitim yılı diliyoruz. Kampüste toplam 2 bin 541 lisans, bin 500 ön lisans, 158 yüksek lisans ve 74 doktora öğrencisiyle üç fakülte ve 1 MYO yeni akademik yıla başladı. Fakültelerin modern derslikleri, bilgisayar laboratuarları, kütüphanesi, konferans salonu ve akademik kadrosuyla çağın gerektirdiği yüksek kalitede eğitim ve öğretim vermeye devam edeceği belirtilirken, uluslararası nitelikte bir eğitimi amaçlayan fakültelerin yabancı öğrenci sayısı da her geçen gün artmaktadır. Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimize başarılar dileriz."

Üniversitesi (AÜ)İşletmesi Dekanı Prof. Dr., Alanya Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr., Alanya Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ.ortak bir basın bildirisi yayınladılar.