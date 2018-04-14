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Dehşet! Çocuklarımı göremiyorum dedi...

Bursa’da rehine krizinde bir kişi ölürken, bir kişi ise bacağından yaralandı

Dehşet! Çocuklarımı göremiyorum dedi...

Bursa’da rehine krizinde bir kişi ölürken, bir kişi ise bacağından yaralandı

14 Nisan 2018 Cumartesi 21:26
Dehşet! Çocuklarımı göremiyorum dedi...
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OLAY, Osmangazi’ye bağlı Sırameşeler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’daki cezaevinden kaçan Yakup D. (27) adlı kişi, kayınpederi Mahmut Çiftçi'yi (50) parkta silahla vurarak öldürdü. Daha sonra kayınpederinin oturduğu eve giden zanlı, burada ev sahibi Macit M. ile karşılaştı. Ev sahibini pompalı tüfekle rehin alan şahıs, ardından evi ateşe verdi. 

EV ALEV ALEV YANDI

Dumanların kısa sürede yükselmesiyle ev alev alev yandı. Daha sonra Yakup D., elinde tüfeğiyle rehineyi mahallenin başına getirdi. Polisin bütün çabalarına rağmen şahıs ikna olmadı. Uzun uğraşlar sırasında zanlının elindeki silah ateş alınca, rehine Macit M. ayağından vuruldu. Yakup D. ise burada gözaltına alınırken, yaralı Macit M. de ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.  Öte yandan Yakup D., eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Bunun üzerine cezaevinden firar eden zanlının, Bursa'ya geldiği öğrenildi.  Polisin, olay yerinde incelemesi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
BursaÇocuklarımı Göremiyorum
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