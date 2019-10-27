Dehşet! Cinsel organını kesti...
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.K. (30), sinir krizi geçirip, cinsel organını kesti
GÜNDEM 27.10.2019, 15:52
OLAY dün gece, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.K., evde sinir krizi geçirdi. A.K., bu sırada eline geçirdiği kesici bir aletle cinsel organını kesti. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.K., ilk müdahalesinin ardından da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
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