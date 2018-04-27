Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107015
ALTIN
172.567
DOLAR
4.0739
STERLİN
5.6690
EURO
4.9228
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit edildi
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit...
Balık yemek parkinson hastalığına iyi geliyor
Balık yemek parkinson hastalığına iyi...

Dehşet! Bar sahibinin katili çalışanı çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, iş yerinin deposundaki poşetinin içinde başı ve kolları gövdesinden ayrılmış, cesedi bulunan bar işletmecisi İbrahim Ateş'in katil zanlısı olarak aranan, yanında çalışan Mesut S., polis tarafından Adana Merkez Otogarı'nda yakalandı

Dehşet! Bar sahibinin katili çalışanı çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, iş yerinin deposundaki poşetinin içinde başı ve kolları gövdesinden ayrılmış, cesedi bulunan bar işletmecisi İbrahim Ateş'in katil zanlısı olarak aranan, yanında çalışan Mesut S., polis tarafından Adana Merkez Otogarı'nda yakalandı

27 Nisan 2018 Cuma 07:52
Dehşet! Bar sahibinin katili çalışanı çıktı
banner404


İDDİAYA göre, 24 Nisan'da 'İşe gidiyorum" diyerek evden çıkan İbrahim Ateş'in telefonundan dün sabah saatlerinde eşi Ümmügülsüm Ateş'e İşim uzayacak. Beni merak etmeyin. Bir sorun olursa iş yerinde çalışan Mesuta söyle. Mesuttan başkasına güvenme şeklinde mesaj atıldı.

Eşinin Neredesin diye cevap vermesi üzerine İbrahim Ateşin telefonundan Ankaradayım, işim biter bitmez geleceğim, kasaya Mesut baksın demiştim diye yanıt geldi. Bu mesajlaşmaların ardından eşine telefonla ulaşmaya çalışan ancak başarılı olmayan Ümmügülsüm Ateş, durumdan şüphelenip, polise gitti. İbrahim Ateşin gidebileceği yerleri araştıran polis, Ateşin işlettiği barda da incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmanın sonucu Ateşin cesedi, başı ve kolları vücudundan ayrılmış, bir çöp poşeti içerisine konulmuş halde bulundu. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ümmügülsüm Ateş'in telefonuna gelen mesaj, işyeri çalışanlarının ifadeleri ve işyerinin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu cinayeti, İbrahim Ateş'i yanında çalıştırdığı işçisi Mesut S.nin işlemiş olabileceğini değerlendirdi. Mesut S.'nin Adana'dan Ankara'ya gideceği bilgisine ulaşan polis, şüpheliyi Adana Merkez Otogarı'nda yakaladı.

İŞTEN ÇIKARTILACAĞINI ÖĞRENMİŞ

Mesut S.'nin barda çalışan Alev kod adlı B.U. adlı kadına karşılıksız gönül ilişkisi olduğu, kadının bu durumu patronu İbrahim Ateş'e yansıttığı öğrenildi. Mesut S.'nin işten çıkarmayı planlayan Ateş, bunu diğer çalışanlara söyleyince durumdan haberdar olan Mesut S.'nin cinayeti işlediği düşünülüyor. Gözaltına alınan Mesut S.'nin sorgusunun devam ettiği bildirildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Bar Sahibinin Katili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akşener'in restinden sonra 15 CHP'li isim geri mi dönüyor
Akşener'in restinden sonra 15 CHP'li isim geri mi dönüyor
Gözler 15:00'e çevrildi! Erdoğan, Destici ile görüşecek
Gözler 15:00'e çevrildi! Erdoğan, Destici ile görüşecek
Jandarma'da FETÖ operasyonu: 12 binbaşı ve 20 yüzbaşıya gözaltı kararı
Jandarma'da FETÖ operasyonu: 12 binbaşı ve 20 yüzbaşıya gözaltı kararı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim