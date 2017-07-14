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Defalarca bekaret testi yaptırılan yani gelin intihar etti!

Tacikistan'da 24 yaşındaki bir damat, hiç tanımadan evlendiği 18 yaşındaki eşinin daha önceki bekaret testlerine inanmayarak, yeni bir bekaret testi için baskı yapınca genç kadının intiharına yol açtı

Defalarca bekaret testi yaptırılan yani gelin intihar etti!

Tacikistan'da 24 yaşındaki bir damat, hiç tanımadan evlendiği 18 yaşındaki eşinin daha önceki bekaret testlerine inanmayarak, yeni bir bekaret testi için baskı yapınca genç kadının intiharına yol açtı

14 Temmuz 2017 Cuma 09:36
Defalarca bekaret testi yaptırılan yani gelin intihar etti!
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TACİKİSTAN'DAN 24 yaşındaki Zafer Pirov isimli damat, 18 yaşındaki eşine daha önceki beraket testlerini geçmesine rağmen, yeni bir bekaret testi için baskı yaptı. Bu nedenle eşinin intihar etmesine sebebiyet veren genç mahkum oldu. Sonuçlara inanamayan Pirov'un ayrıca başka bir kadın ile evleneceğini söyleyerek eşine psikolojik şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

İKİ FARKLI BEKARET TESTİ YAPTIRMASINA RAĞMEN EŞİ İKNA OLMADI

Evlilik öncesi devlet tarafından yapılan bekaret testlerinin yaygın olduğu Tacikistan'da, 18 yaşındaki gelin Rajabbi Khurshed, bekaret testini geçmesine rağmen kocası ikna olmadı ve kendisine iki farklı bekaret testi yaptırdı.

AİLESİNE "DAHA FAZLA DAYANAMAYACAĞIM" DEMİŞ

İntihar eden yeni gelinin ailesi ise kızlarının intihar etmeden önce kendilerine, kocasının bekaret testi için baskı yaptığını ve kendisine sürekli başkası ile evleneceğini söyleyerek tehdit etmesine daha fazla dayanamayacağı söylediği belirtti.

DAMAT: YENİ BİR EVLİLİK YAPMAM İÇİN YAZILI İZİN VERDİ

Damat Pirov ise evlenmeden önce hiç tanımadığı eşinin kendisine yeni bir evlilik yapmak için yazılı izin verdiğini söyledi.

AİLE CUMHURBAŞKANININDAN YARDIM İSTEDİ

Kızlarının kesinlikle hiç bir erkek ile ilişkisi olamadığını söyleyen aile ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan kendilerine yardım etmelerini istedi.

Mahkeme sonunda eğer damat suçlu bulunursa, başkasının intihar etmesine sebep olmak suçundan en az sekiz yıl hapis cezası alacak.

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Yeni GelinBekaret TestiTacikistan
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