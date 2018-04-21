DEAŞ’ın kafa kesen celladı yakalandı!

İL Jandarma Komutanlığı, DEAŞ’ta eğitim veren ve esir alınan Özgür Suriye Ordusu üyelerinin kafalarını kesen Fehed El Sacır’ın Kocaeli’de olduğunu tespit etti. Sacır’ın, Başiskele Yeşilyurt Mahallesi’nde hücre evi oluşturduğu belirlendi. Jandarmanın, hücre evine düzenlediği operasyonla acımasız cellat gözaltına alındı.
Her şeyi itiraf etti
Fehed El Sacır’ın jandarmadaki ifadesinde, elinde ÖSO askerinin başının bulunduğu, çevresinde öldüren askerlerin olduğu fotoğrafın kendisine ait olduğunu ve cellatlık yaptığını kabul ettiği öğrenildi. Sacır’ın 2015-2017 yılları arasında Suriye ve Irak’ta DEAŞ adına faaliyet gösterdiği, infazlardan sorumlu olduğu, örgüte yeni katılanlara eğitim verdiği ve kaçak yollarla geçtiği Şanlıurfa’dan Kocaeli’ye geldiği öğrenildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Fehed El Sacır, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.