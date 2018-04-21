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DEAŞ’ın kafa kesen celladı yakalandı!

Suriye’de esir alınan ÖSO’cuların kafalarını kesip boy boy poz veren DEAŞ’lı cani Fehed El Sacır, Kocaeli’de yapılan başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalandı

DEAŞ’ın kafa kesen celladı yakalandı!

Suriye’de esir alınan ÖSO’cuların kafalarını kesip boy boy poz veren DEAŞ’lı cani Fehed El Sacır, Kocaeli’de yapılan başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalandı

21 Nisan 2018 Cumartesi 08:54
DEAŞ’ın kafa kesen celladı yakalandı!
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İL Jandarma Komutanlığı, DEAŞ’ta eğitim veren ve esir alınan Özgür Suriye Ordusu üyelerinin kafalarını kesen Fehed El Sacır’ın Kocaeli’de olduğunu tespit etti. Sacır’ın, Başiskele Yeşilyurt Mahallesi’nde hücre evi oluşturduğu belirlendi. Jandarmanın, hücre evine düzenlediği operasyonla acımasız cellat gözaltına alındı. 
Her şeyi itiraf etti
 
Fehed El Sacır’ın jandarmadaki ifadesinde, elinde ÖSO askerinin başının bulunduğu, çevresinde öldüren askerlerin olduğu fotoğrafın kendisine ait olduğunu ve cellatlık yaptığını kabul ettiği öğrenildi. Sacır’ın 2015-2017 yılları arasında Suriye ve Irak’ta DEAŞ adına faaliyet gösterdiği, infazlardan sorumlu olduğu, örgüte yeni katılanlara eğitim verdiği ve kaçak yollarla geçtiği Şanlıurfa’dan Kocaeli’ye geldiği öğrenildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Fehed El Sacır, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 

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SuriyeÖSODEAŞCelladFehed El SacırKocaeli
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