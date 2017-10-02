DEAŞ’a eylül darbesi!

TERÖR örgütü DEAŞ’a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı. Polis, jandarma ve hudut birliklerinin eylül ayında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi. Eylül ayında farklı kentlerde eş zamanlı operasyonlarla örgüte göz açtırılmazken teröristlerin gerçekleştirmeyi planladığı çok sayıda eylem de engellendi.

Canlı bombalar yakalandı

Edinilen bilgilere göre, eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan oldukları belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 135 kişi gözaltına alınırken çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklandı. Teröristlerin planladığı canlı bomba eylemleri de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi. Ayrıca Ankara Garı önünde 102 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturmada ifadesi alınan gizli tanık “Piramit”in, Ankara Garı önündeki patlamaya ilişkin davanın sanıklarıyla ilgili ifadeleri dosyaya girdi.

Eleman başı 7 bin dolar alıyordu

Örgüte eleman temin ettiği gerekçesiyle daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan şüphelilerden Mahmut Ö., 19 Eylül’de yeniden gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı. Terör örgütüne kazandırdığı her kişi için DEAŞ’tan 7 bin dolar iddia ediliyor.

İstanbul’da 50 yabancı uyruklu gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Maltepe, Silivri, Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Pendik, Güngören ve Beylikdüzü’nde daha önceden belirlenen 14 adrese yönelik yapılan operasyonda tamamı yabancı uyruklu 50 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde DEAŞ saflarında bulunduğu belirtilen şüphelilerin İstanbul’da örgüt lehine faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.