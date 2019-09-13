DEAŞ üyesi saklandığı evde yakalandı!

İL Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İncilikaya Mahallesindeki bir evde terör örgütü DEAŞ mensubu M.B'nin saklandığı bilgisine ulaştı.



Eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.B, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zanlının bir süre önce yakalanarak sınır dışı edildiği ancak kaçak yollarla yeniden Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

