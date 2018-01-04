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DEAŞ üyelerinden şoke eden sözler

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 2 şüpheliden B.G., adliye çıkışında "Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyoruz" diye bağırdı

DEAŞ üyelerinden şoke eden sözler

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 2 şüpheliden B.G., adliye çıkışında "Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyoruz" diye bağırdı

04 Ocak 2018 Perşembe 11:43
DEAŞ üyelerinden şoke eden sözler
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AYDIN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Nazilli İlçesi'nde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.M. (55) ve B.G. (45), savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Daha önce adreslerinde arama yapıldığı öğrenilen şüphelilerin uzun süredir teknik takip altında oldukları, telefon konuşmalarında polislerin aleyhinde ifadeler kullandıkları öğrenildi. Ayrıca farklı zamanlarda gözaltına alınan DAEŞ şüphelileri ile irtibatları ve Suriye'ye giriş çıkış yapanlarla ilgili konuşmaları da tespit edildi.
Tutuklanmalarının ardından adliyeden çıkarılan şüphelilerden B.G., "Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyorum. Allah'ın kulu olduğumuz için tutuklandık" ifadelerini kullandı. Şüpheli D.M. de "Beni çekin beni. Yakışıklı çıksın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AydınNazilliDAEŞAydın İl Emniyet Müdürlüğü
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