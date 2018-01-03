DEAŞ'tan aranan kadın teslim oldu

SURİYE'DEKİ çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen bir kadın, iki çocuğuyla Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Ekipler, terör örgütü DEAŞ mensubu ve Türk vatandaşı olduğu tespit edilen Z.K. hakkında, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama kararı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bingöl'e gönderilen Z.K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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