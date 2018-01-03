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DEAŞ'tan aranan kadın teslim oldu

Kilis'teki Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ'e üye olmaktan aranan bir kadın, iki çocuğuyla güvenlik güçlerine teslim oldu

DEAŞ'tan aranan kadın teslim oldu

Kilis'teki Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ'e üye olmaktan aranan bir kadın, iki çocuğuyla güvenlik güçlerine teslim oldu

03 Ocak 2018 Çarşamba 19:00
DEAŞ'tan aranan kadın teslim oldu
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SURİYE'DEKİ çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen bir  kadın, iki çocuğuyla Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim  oldu. Ekipler, terör örgütü DEAŞ mensubu ve Türk vatandaşı olduğu tespit  edilen Z.K. hakkında, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama kararı  bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bingöl'e gönderilen Z.K, çıkarıldığı  mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KilisDEAŞ
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