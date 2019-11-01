DEAŞ operasyonu! Bağdadi'nin özel hizmetini yapan...
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında örgütün "emir" düzeyinde yöneticilerinin de bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı
GÜNDEM 01.11.2019, 09:49 01.11.2019, 09:51
ÇANKIRI Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı.
Zanlılar arasında terör örgütü içerisinde "emir" düzeyinde yöneticilerin ve örgütün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişinin de bulunduğu öğrenildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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