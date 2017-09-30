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DEAŞ operasyonu: 50 gözaltı

İstanbul'da 10 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı

DEAŞ operasyonu: 50 gözaltı

İstanbul'da 10 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı

30 Eylül 2017 Cumartesi 18:45
DEAŞ operasyonu: 50 gözaltı
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TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, çok sayıda yabancı uyruklu üyenin kentteki hücre evlerinde saklandığını ve Irak ve Suriye'deki örgüt yönetiminden eylem talimatı beklediğini tespit etti.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 29 Eylül'de Maltepe, Silivri, Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Pendik, Güngören ve Beylikdüzü'de 14 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 50 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Terörle MücadeleDEAŞİstanbulTerör örgütü
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