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DBP’ye polis baskını

Diyarbakır’da polis ekipleri, DBP Diyarbakır İl Başkanlığında düzenlenen kongrede yasadışı pankart ve flamaların asıldığı gerekçesiyle binaya girip afişleri söktü

DBP’ye polis baskını

Diyarbakır’da polis ekipleri, DBP Diyarbakır İl Başkanlığında düzenlenen kongrede yasadışı pankart ve flamaların asıldığı gerekçesiyle binaya girip afişleri söktü

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:10
DBP’ye polis baskını
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DBP Diyarbakır İl Örgütü 5. Olağan Kongresi HDP binasında gerçekleştirildi. Sabah saat 10.00’da başlayan toplantının ardından güvenlik güçleri, kongrenin yapıldığı binaya baskın düzenledi. TEM ve Çevik Kuvvet ekipleri, kongrenin yapıldığı salonda, yasa dışı olan pankartları söküp inceleme başlattı.
Parti binasında geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardandan tutanak tutup binadan ayrıldı. 

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DiyarbakırDBPBaskın
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