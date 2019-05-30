Davutoğlu’nun eski danışmanı, İmamoğlu’nun askerlik arkadaşı çıktı

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir süre danışmanlığı görevini yürüten Atılgan Bayar, 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, ancak daha sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu ile çektirdiği bir askerlik fotoğrafını paylaştı. Bayar, kişisel Twitter hesabında paylaştığı fotoğrafa “Adamı en iyi askerlikte tanırsın. Vatansever mi, dürüst mü, mümin mi, adil mi, cesur mu, paylaşımcı mı, yoldaş mı? Hepsi dökülür. Ben Ekrem’i askerde tanıdım. Saydığım hususlarda tereddütsüz kefilim" notunu düştü.