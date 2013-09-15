Davutoğlu'nu Paris'e davet etti

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla aradığı ve Paris'e davet ettiği bildirildi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu görüşme iki bakanın dünkü telefon görüşmesinin devamı niteliğinde oldu. Görüşmede, Suriye'de rejimin elindeki kimyasal silahların imhasına ilişkin olarak Rusya ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde önümüzdeki dönemde izlenecek yöntemin ele alındığı öğrenildi.



Kerry'nin ayrıca, yarın Paris'te konu hakkında çeşitli ülkelerle görüşmelerde bulunacağını belirterek, Davutoğlu'nu da Paris'e davet ettiği kaydedildi. Bu kapsamda Davutoğlu'nun yarın Paris'e giderek, başta ABD olmak üzere ilgili ülkelerden muhataplarıyla Suriye'deki durum hakkında temaslarda bulunması öngörülüyor.



Hürriyet

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