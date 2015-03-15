Davutoğlu'ndan önemli açıklamalar

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da partisinin kadın kolları kongresinde konuştu.

- Eski Türkiye'de benim makamımda oturan bir başbakan milletin oyu ile Meclis'e gelmiş bir kadın milletvekiline erkekleri tahrik ederek "Bu hanıma hiddini bildiniz" dedi. Kürsünün önüne erkekler birikmişti sanki Çanakkale geçilmez dermiş gibi. Halbuki o vekil Çanakkale'yi temsil ediyordu. Yeni Türkiye'de başı kapalı kadınlarımız onurla Meclis'e girebiliyorsa bu AK Parti'nin başarısıdır.

- Biliyorum ki kadınlarımızın emeği erkeklerimizinki gibi azizdir. Onların alın teri erkeklerinki kadar azizdir.

'BİR DAHA BÖYLE BİR İFADE KULLANILMAYACAK'

- Bir başbakanın "Bu kadına haddini bildirin" sözünden dolayı bütün kadınlarımızdan onun adına da özür diliyorum. Bir daha bu ülkede hiçbir başbakan bir kadın için böyle bir ifade kullanmayacaktır.

'ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİN HUZURUNDA SÖZ VERİYORUZ...'

- En namert el kadına uzanan eldir. En namert kişi kadına şiddet uygulayan kişidir. Çanakkale şehitlerinin huzurunda söz veriyoruz. Bu ülkede hiçbir zayıf hüçbir güçlü tarafından ezilemeyecek. Her bir ilde kadına yönelik şiddet konusunda komisyonlar kuruyoruz.

'ÇÖZÜM MERHAMETİN, ŞEFKATİN SÜRECİDİR'

- Hepimiz imtihan halindeyiz en büyüğü de çözüm süreci ile olan imtihandır. İki hafta önce ilan edilen silahları terk etme çağrısıyla ileri bir aşamaya geldik. Çözüm süreci şefkat ve merhametin sürecidir. Bütün milletin, en fazla da annelerin malıdır.

'DİYARBAKIRLI ANNELER İLE ŞEHİT ANNELERİ EL ELE VERSİN'

-Çocukları dağa çıkarılan Diyarbakırlı annelerin gözlerinde acı gördüm, feryat gördüm. Ben isterim ki şehitlerimizin anneleriyle Diyarbakırlı anneler el ele verip 'Yeter bu acı' desin.

- Biz AK Parti iktidarında kadınlarımızın yetişmesi ve üretim faaliyetlerinde istihdam edilmesi için çok önemli adımlar attık. Bugün öğretim üyelerimizin yüzde 41'i kadın öğretim üyelerimizden oluşuyor.

'İSTEYEN KADIN İSTEDİĞİ YOLU TERCİH EDEBİLİR'

- Ailenin ve dinamik nüfusun korunmasına ilişkin paketi 19 Ocak'ta açıkladık. Bu kanun önümüzdeki hafta içinde Meclis'te görüşülecek. Bu kanunla ilk altını devletimiz, hükümetimiz verecek. Kadınlarımızın mesleki formasyonlarını devam ettirebilmeleri için her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz. İsteyen kadın istediği yolu tercih edibilir. Kadınlarımız kadınlık onurunun gereği olarak istediği mesleği yapmaya, analık şefkatinin gereği olarak da yavrularını böyütmeye devam edecekler.

- Bizim dönemimizde İstanbul'a 16 milyon fidan dikildi. İstanbul'un çehresini yemyeşil yapmaya kararlıyız.