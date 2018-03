Davutoğlu'ndan Arınç ve Gökçek için flaş sözler

Davutoğlu: "Her iki açıklama da yanlıştır parti disiplin kurallarını işleteceğiz gerekeni yapacağız"Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Konya'nın Karapınar ilçesinde gerçekleştirilen açılış töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki tartışma hatırlatılarak iki isim hakkında Ak Parti olarak bir disiplin sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı sorusu için "Ak Parti kuralları belli, son derece sağlam kurallar ve kurullarla bir zemine oturmuş bir partidir. Farklı kanaati olan ola ki birbiriyle farklı düşüncelere sahip bütün arkadaşlar bu kurullarla bu zeminlerde görüşlerini dile getirirler. Bu görüşleri tartışmaya atılabilir. Atılacak adımlar varsa da hiç tereddütsüz atılır. Parti içi demokrasi dışında her türlü görüşe açık olan bu anlayış dışında çok kuvvetli bir parti disiplini vardır. Hiçbir zaman bu disiplinden feragat edilmemiştir. Dün yapılan her iki açıklama da hem partimizin kurulları, kuralları ve disiplini açısından hem ortak siyasi kültürümüz açısından yanlıştır. Dün Sayın Bülent Arınç ile açıklaması sonrası bir araya geldik. Kendisi ile konuştum. Bu konuda kendisine kanaatlerimi ilettim. Bugün de Sayın Melih Gökçek ile görüşeceğim. Gerekli uyarılarda bulundum bulunacağım. Genel başkan yardımcılarıma gerekli talimatları verdim. Herhangi bir şekilde bu kritik dönemde seçimlere giderken partimizin kitle nezdindeki itibarını sarsıcı polemiğe giren kim olursa olsun parti disiplin kurullarını işleteceğiz. Gerekli disiplin işlemlerini yapacağız. Kimsenin bu konuda ayrıcalığı yoktur. Türkiye son derece önemli bir seçime gitmektedir. Bu andan itibaren parti disiplinini, partinin itibarını zedeleyici mahiyette yürütülecek her türlü polemik gerekli işlemlere tabi tutulacaktır" ifadelerini kullandı.

