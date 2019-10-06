Davutoğlu ve Karamollaoğlu’nu buluşturan nikah töreni

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve yeni parti girişimiyle bilinen Ahmet Davutoğlu İstanbul’da bir nikah töreninde buluştu.

Saadet Partisi üyesi Necip Fazıl Aksoy ile Arzu Duygun dünya evine girdi.

Genç çiftin nikâh şahitliğini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İhvan-ı Müslimin Genel Sekreteri Mahmud Hüseyin ve İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Aksoy ve Duygun ailelerinin nikâh törenine katıldı. Saadet Partisi Üyesi Necip Fazıl Aksoy ve Arzu Duygun’un nikâh töreni Zeytinburnu Çırpıcı İBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.

Törene Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Genel İdare Kurulu Üyesi Necmettin Çalışkan, İhvan-ı Müslimin Genel Sekreteri Mahmud Hüseyin, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve çok sayıda aile yakınları ve partililer katıldı.

Nikâh merasimin ardından Aksoy ve Duygun’unun nikâh şahitliğini yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, aile birliğinin önemini vurgulayarak genç çifte bir ömür boyu saadet dilerken, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, genç çifte mutluluklar diledi.