Davutoğlu'nun partisinin ismiyle ilgili AK Partili isimlerden ilk yorum
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin isminin 'Yaşam ve Adalet Partisi' olacağı iddiaları sonrası AK Partili vekiller açıklama yaptı. Parti ismine tepki gösteren vekiller, "AK Parti'nin çakması olmuş", "HAP yapsalardı" şeklinde tepki gösterdi.
ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Aralık ayı içerisinde kurulması beklenen yeni partisinin isminin "Yaşam ve Adalet Partisi (YAP)" olabileceği iddia edildi. İddia sonrası AK Partili vekiller isimle ilgili tepkilerini dile getirdi.
"ÇAKMASI OLMUŞ"
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, AK Parti kulislerinde parti isminin nasıl karşılandığını yazdı. "AK Parti kulisinde bir grup milletvekiliyle sohbet ediyorduk. İlk tepkileri, 'AK Parti'nin çakması olmuş' oldu" diyen Selvi, "İçlerinde "HAP yapsalardı, 'Hak ve Adalet Partisi' olurdu' diyen de çıktı" dedi.
VEKİLLER İSMİ BEĞENMEDİ
Selvi'nin "Meclis kulisinde konuşulanlar" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle: AK Parti milletvekilleri Davutoğlu'nun partisiyle pek ilgili gözükmediler. Yorumların ağırlığı, Davutoğlu partisinin ölü doğduğu ve ismin güzel olmadığı yönündeydi. Gerçi o ismin kesin olmadığı parti isminin bugün belirleneceği ortaya çıktı.
DAVUTOĞLU'NUN PARTİSİNDE SON RÖTUŞLAR
AK Parti'den ihracının istendiği dönemde partiden istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti çalışmalarında sona yaklaştı. Davutoğlu'nun yeni partisinin adı ve logosuyla ilgili ortaya birçok iddia atıldı. Edinilen son bilgilere göre yeni partinin adının Yaşam ve Adalet Partisi (YAP) olacağı belirtildi. İddiaya kaynak olarak, Davutoğlu'na yakın bir ismin Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru gösterildi.
YAP İÇİN BAŞVURUDA BULUNULDU
Kısa adı YAP olan ve logosunda "başak, "güneş" ve "terazi" simgeleriyle dikkat çeken Yaşam ve Adalet Partisi için TPE'ye başvuruda bulunan ismin 52061 sicil numarasıyla İstanbul Barosu'na kayıtlı Ahmet Seba olduğu bilgisine ulaştı. Stajyer avukatlığını tamamlayan Ahmet Seba'nın ofis açmak için 2 Aralık 2015 yılında ruhsat aldığı da edinilen bilgiler arasında bulunuyor.
AVUKATIN DAVUTOĞLU İLE BAĞLANTISI
Öte yandan, Ahmet Seba'nın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile olan yakın bağı da dikkat çekiyor. Seba'nın Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanı olarak katıldığı 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra, 316 milletvekili ile temsil edildiği TBMM 26. Dönem Milletvekilleri arasında bulunan ve Davutoğlu'na yakın olan üst düzey AK Partili bir siyasetçinin hukuk danışmanlığını yürüttüğü de öğrenildi.
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