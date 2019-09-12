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Davutoğlu'nun ekibinden AK Partiye "suç uydurma" ithamı

AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Selçuk Özdağ, "İhraç tebligatı ayın beşinde geldi, suç tarihleri ise 7 ve 8'i. Demek ki sonradan suç uyduruyorsun" açıklamasında bulundu.

GÜNDEM 12.09.2019, 23:30
Davutoğlu'nun ekibinden AK Partiye "suç uydurma" ithamı
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AK Parti'den ihracı istenen AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, ihraç tebligatındaki ifadelere ve tarihlere işaret ederek, "Demek ki sonradan suç uyduruyorsun, İstiklal Mahkemeleri gibi burası. İstiklal Mahkemelerinde önce idam veriyorlarmış, idam ettikten sonra savunmasını alma kararı çıkartılıyormuş. 7-8 kişiyi böyle astılar" dedi. Kendisine yapılan tebligattaki ifadelere ve tarihlere işaret eden Özdağ, "Bu yazı bana 5 Eylül 2019'da gönderilmiş. Fakat bana 10'unda ulaştı. Benim birinci suçlandığım suçun tarihi 7 Eylül 2019. İkincisi de 8 Eylül 2019. Bu yazı yazıldıktan sonra nasıl bunu tahmin etmişler ki. Bu yazıyı 5'inde göndermişler bana ama ben suçları 7'sinde ve 8'inde işlemişim. Bunlar gönderdikten sonra. Tarihleri bile bunlar doğru yazamamışlar. Bu kadar gayri ciddi bir şey olabilir mi? Gayri ciddi bir şey bu" açıklamasında bulundu.

"7-8 KİŞİYİ BÖYLE ASTILAR"

Sonradan suç uydurulduğunu da savunan Özdağ, "İstiklal Mahkemeleri gibi burası. İstiklal Mahkemelerinde önce idam veriyorlarmış, idam ettikten sonra savunmasını alma kararı çıkartılıyormuş. 7-8 kişiyi böyle astılar" dedi.

#AK Parti #ahmet davutoğlu #Selçuk Özdağ
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