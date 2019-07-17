Davutoğlu'na yakın kaynaklardan "ittifak" çıkışı

YENİ parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın kaynaklar, "Eylüle kadar her şey belli olur. Yılın sonunda teşkilatlanma biter" dedi. Davutoğlu'na yakın bir siyasetçi eski Bakan Ali Babacan ile birleşme olasılığına, "Birleşme olmaz ama ileride bir ittifak neden olmasın" yanıtı verdi.

TELEVİZYONA ÇIKACAK

Ahmet Davutoğlu'na yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, eski Başbakan 1 hafta 10 gün içinde ulusal bir televizyonda programa çıkacak. 31 Mart seçimlerinin ardından açıkladığı manifestoyla dikkat çeken Davutoğlu'nun bu programda hem Cumhurbaşkanlığı Sistemi hem de parti yönetimine dair eleştirilerini sürdürmesi ve yol haritası ile ilgili soruları yanıtlaması bekleniyor.

4 İLDE DAHA KONUŞACAK

Daha önce Ankara, Konya, Diyarbakır ve Elazığ'da düzenlenen çeşitli programlarda konuşan Davutoğlu, Eylül ayına kadar da Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da birer il olmak üzere dört ayrı ilde düzenlenecek programlara katılacak. Davutoğlu'nun basına açık konuşmaların yanı sıra istişareler de yaptığı bu toplantıların ardından yeni parti ile ilgili kararını da netleştirmesi bekleniyor.

2019'UN SONUNDA TEŞKİLATLANMA BİTECEK

Davutoğlu'na yakın bir siyasetçi, "2 ay içinde her şey belli olur. Eylülde süreç şekillenmiş olur" dedi. Edinilen bilgiye göre Davutoğlu ekibi her ne kadar istişareler sürse de teşkilatlanma çalışmalarına da başladı. Bir siyasetçi çalışmaların aslında 1 yıldır devam ettiğini, 2019 yılı sonuna gelindiğinde 81 ilde teşkilatlanmayı tamamlamış olabileceklerini söyledi.

İTTİFAK ÇIKIŞI

AK Parti içinde Davutoğlu'nun yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteklediği, eski Bakan Ali Babacan liderliğinde bir başka partinin de kurulabileceği konuşuluyor. AK Parti kurucu üyeliğinden bir açıklama ile ayrıldığını duyuran Babacan'ın Davutoğlu ekibi ile birleşme ihtimali kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Davutoğlu'na yakın bir siyasetçi, iki grup arasında bir birleşme olur mu?" sorusuna, "Birleşme olmaz ama ileride bir ittifak neden olmasın. Yeni sistem buna imkan veriyor" diyerek bunun 'söz konusu olmayacağı' yanıtını verdi. Bu arada Davutoğlu ile Babacan ekipleri arasında daha önce temaslarda bulunulduğu ancak birlikte yol almaya dair üretilen formüllere iki tarafın da sıcak bakmadığı öğrenildi. Bu arada Davutoğlu'nun kuracağı iddia edilen parti ismi için de çalışma yapıldığı öğrenildi. Çok sayıda ismin değerlendirildiği ancak kararın geniş bir istişare ile alınacağı da gelen bilgiler arasında.