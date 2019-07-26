Davutoğlu'na dikkat çeken çağrı: Sözünde durmasını bekliyorum

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Habertürk'te "Kübra Par'la Açık ve Net" programında katıldı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Şahin, parti kurması beklenen Davutoğlu'na değindi.

"SÖZÜNDE DURMASINI BEKLİYORUM"

Davutoğlu'nun 5 Mayıs 2016'da görevi bıraktığı dönemde kendisinin genel başkan yardımcısı olduğunu hatırlatan Şahin, "Davutoğlu'nun bu sözünde durmasını bekliyorum" dedi. Şahin'in bu çağrısı sonrası Davutoğlu'nun nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.

Peki Davutoğlu o tarihte neler söylemişti? İşte o sözler:

"CUMHURBAŞKANIYLA SON NEFESİME KADAR VEFA İLİŞKİMİ SÜRDÜRECEĞİM"

"Ben grup konuşmasında kendimi bağladım. Bu bağlılık çerçevesinde de adımlarımı atacağım. Cumhurbaşkanımız ile aramızdaki insani kardeşlik hukukudur. Cumhurbaşkanı ile dostluğum her şeyin önünde. Cumhurbaşkanıyla son nefesime kadar vefa ilişkimi sürdüreceğim.

"BUNDAN SONRA KİMSE YENİ FİTNE KAPILARI AÇMAYA NİYETLENMESİN"

Hiçbir kimse benim ağzımdan Cumhurbaşkanı adına hiçbir şekilde kötü bir söz duyamayacak. Onun onuru benim onurumdur. Onun ailesi benim ailemdir. Bundan sonra kimse yeni fitne kapıları açmaya niyetlenmesin.

"AK PARTİ'NİN NEFERİ OLARAK MÜCADELEMİ SON ANA KADAR SÜRDÜRECEĞİM"

Siyasete girme kararını ben AK Partimizin kapatılma davası açıldığı gün verdim. Olağanüstü kongreye aday olmayacağım ancak AK Parti'nin neferi olarak mücadelemi son ana kadar sürdüreceğim. İkinci koruyacağım hukuk, partimin hukukudur. Kim ki partimizde bir gedik açmaya, partimizden yolunu ayırmaya çalışırsa onun karşısında ben olurum. Bütün teşkilatlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Onlara diyorum ki bugüne kadar önünüzdeydim bugünden itibaren içinizdeyim.