Davutoğlu: Hakan Fidan ayrıldığı yöntemle görevine iade oldu

Davutoğlu’nun bu sözlerine rağmen Fidan’ın eski görevine dönüşü, MİT ve Seçim Yasalarındaki konuya ilişkin hükümlerden ilham alan sıcak bir tartışmaya da yol açtı.

Tartışmada öne çıkan itirazların gerekçesini, MİT Yasasındaki, “görevde 5 yılını doldurmayanların istifaları halinde 5 yıldan önce memuriyete dönemeyecekleri” yolundaki düzenleme ile Seçim Yasasındaki, “adaylık için görevlerinden istifa edenlerin seçim sonuçlarının kesinleşmesini takip eden bir ay içinde başvurmaları kaydıyla eski görevlerine ya da eşdeğer bir göreve atanacaklarına” ilişkin düzenleme oluşturdu. Sosyal medyada da çok tartışılan bu geri dönüşe ilişkin bir başka itiraz noktası da, MİT Müsteşarlığı atamasının MGK sürecinden geçmesi gerektiğine ilişkin oldu.

SÜREÇ TARTIŞMASI

Ak Parti’den bir dönem bakanlık da yapan önemli bir kaynak “süreç” tartışmasına ilişkin Hürriyet’e, “Doğru, ilk atamada MGK sürecinden geçer, ancak şimdi farklı bir durum var, adaylık için görevden ayrılınca geri dönüşünde personel değil, seçim kanununun bu konudaki özel hükümleri uygulanır; ilk atamadaki süreçler işletilmez” açıklamını yaptı. Fidan’ın dönüşüne MİT ve Seçim Yasalarının bir engel oluşturup oluşturmadığı tartışmasına ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç şu açıklamayı getirdi:

PROSEDÜR UYGULANDI

“Prosedür uygulanmıştır. Bir insan aday adayı olmuştur. Devlet görevlisi bu insan vazgeçerse, tekrar müracaat ederse geri döner. Görevine iade edilir. Bu mümkündür. Mümkün olmayan ise sadece yargı mensupları ve TSK personelidir. MİT’in kendi kanunu vardır. Buna göre de bir sakınca yoktur. MİT müsteşarı milletvekili adayı olabilmek için müracaat etmiştir ve onun bağlı olduğu kişi olan Başbakandır. Onun onayı ile aday adayı olmuştur. Şimdi vazgeçmiştir ve yine ona onay veren Başbakanın onayı ile görevine iade edilmiştir. Mesele budur.”

VAZGEÇİP DÖNDÜ

AK Parti’nin YSK temsilcisi Şeref Malkoç da, adaylık için devlet memurluğundan istifa edenlerin, geri dönüşlerine ilişkin yasada yer alan, “YSK’nın seçim sonuçlarını ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etme” hükmünün, “Geri dönüş için verilen sürenin son sınırını” gösterdiğini belirterek, “Bir memur, adaylık için istifa ettiğinin ertesi günü vazgeçebilir. Fidan gibi aday adaylığı aşamasında da bu karara varabilir. Vazgeçtiği anda memuriyete dönmek için başvurabilir. Ancak seçim sonuçları açıklandıktan sonraki bir ay içinde başvuru yapmazsa bu hakkını kaybeder. Yasa, dönüş için en son sınırı belirler” dedi.

YSK’NIN GÖREVİ DEĞİL

CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu da, “Bu konu YSK ve il seçim kurullarının görevinde değildir. YSK’nın gündemine hiçbir şekilde gelmez. Bu konu idare hukukunun konusudur. Hakan Fidan açısından böyle bir mevzuat engeli olduğunu düşünmüyorum. Ancak konunun siyasi, ahlaki ve etik boyutu da düşünülmelidir. MİT’in bu kadar siyasallaştığı hiç görülmemiştir” açıklamasında bulundu.

DÖNÜŞE ETİK İTİRAZ

CHP Sözcüsü Haluk Koç ise Fidan’ın dönüşüne etik itirazda bulunarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin İstihbarat örgütü başkanlığından istifa ederek bir siyasi partiye kaydını yaptıran ve milletvekili adayı olduğunu açıklayan Hakan Fidan, bugün(dün) bir açıklama daha yaparak üyesi olduğu iktidar partisinin milletvekili adaylığından da çekildiğini duyurdu. Bir çok oyun ve pazarlığı içerse de, milletvekili adaylığından çekilmek Hakan Fidan’ın hakkıdır ama, herkes şunu çok iyi bilmelidir ki, bir siyasi partiye üye olan Fidan yeniden MİT Müsteşarlığına getirilemez ve getirilmemelidir” dedi.

İŞTE O YASALAR

MİT Yasasının “istifa” başlıklı 14. maddesi: MİT fiili kadrosuna atanan personelden; bu teşkilattaki göreve başladıkları tarihten itibaren beş yıl geçmeden istifa edenler veya istifa etmiş sayılanlar, görevle ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe Devlet memurluğuna alınamazlar.

Seçim Yasasının ek 7. maddesi: Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.