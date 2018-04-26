Davutoğlu, Erdoğan'a destek verip kararını açıkladı: Aday değilim

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu basın toplantısı düzenledi. AK Parti dışında bir siyasi faaliyette bulunmayacağını ifade eden Davutoğlu, "AK Parti'nin aldığı karar benim de kararımdır, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Birkaç gün içinde şahsımla ilgili yapılan yorumlar konusunda kanaatimi paylaşmak isterim. Her zaman ilkesel davrandım. Akademik hayatta da, devlet hayatında da.Her şeyden önce herhangi bir fikrin ya da siyasi tavrın meşru olması için insanoğlunun onurunun, canının, düşünce ve inanç özgürlüğünün korunması esastır. Hukuk ve adaletin tesis edilmedi. Liyakatın, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin gerçekleşmesi anlayışı içinde olduk. Siyaseti ve fikri faaliyetleri anlamlı kılan bu ilkelerdir.

"FEDAKARLIKTA TEREDDÜT GÖSTERMEM"

AK Parti'nin bu kurucu ilkelerle birlikte tarih sahnesine çıkması Türkiye için bir dönüm noktası. Yolsuzluğa, yoksulluğa ve yasaklara karşı başlayan bu hareket büyük ümit kaynağı olmuştur. Ben de bu ilkelerin hayata geçmesi için gece gündüz çaba sarf ettim. Biz millete borçluyuz. Bu siyasal varoluşu anlamlı kılan hareket olarak gördüğüm AK Parti için hiçbir faninin terk etmeyi düşünmediği makamları bıraktım. Yapılan hiçbir fedakarlıkta da tereddüt göstermem. Başbakanlığı bıraktıktan sonra her türlü hakarete sabırla mukabele ettim.

ABDULLAH GÜL GÖRÜŞMESİ

3 hususun net bir şekilde bilinmesini isterim. Sayın Abdullah Gül'ün daveti üzerine birçok spekülasyon üretildi. Birlikte çalıştığım Cumhurbaşkanları ve başbakanlar benimle görüşme davetinde bulunduğundan bunu yerine getiririm. Bununla ilgili spekülasyonlara da prim vermem.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BENİM DE ADAYIMDIR"

Biraz önce zikrettiğim temel kurucu ilkeleri ile bütün enerjimi vakfettiğim AK Parti hareketine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yola katkıda bulunmuş kimsenin emeği diğerinden üstün değildir. Bu bağlamda AK Parti aidiyetim sürerken AK Parti dışında herhangi bir siyasi faaliyet içinde bulunmam. Böyle bir şey yapacaksam bu kimliğimi bırakarım. Bırakmaya da niyetim yok. Bu bağlamda AK Parti'nin kararı benim de kararımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız benim de adayımdır. Önümüzdeki seçimde de milletvekili adayı değilim. Herhangi bir makam beklediğim için de değil.