Davutoğlu dönemine FETÖ operasyonu

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndaki FETÖ soruşturmasında, ODTÜ, Boğaziçi gibi üniversite mezunlarının diplomat olmalarının önünün kesildiği ve vasat derecede İngilizce bilen örgüt bağlantılı mezunların işe alındığı belirtildi. Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre; itirafçı olan 15 diplomat, "cemaatin çalışma evlerinde mahrem imamların kendilerine sınav sorularını verdiğini" anlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dışişleri Bakanlığı'na personel alımı için 2010-2011-2012 ve 2013 yıllarında yapılan sınavlarda FETÖ'nün usulsüzlük yaptığı belirlenerek soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsammda Aday Meslek Memurluğu sınavları doğrultusunda 275 kişinin atandığı, bu kişilerden 249'unun FETÖ üe bağlantılı olduğu belirlendi. Çoğu aktif görevde olan diplomatlara yönelik yapılan operasyonlarda 132 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından 31'i tutuklanırken, 86'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan 15 diplomat ifadelerinde 'mahrem' sırlar paylaştı. Dışişleri Bakanlığı'nda 2010 ile 2013 yılları arasını kapsayan FETÖ soruşturması yapılması eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu akıllara getirdi. Ahmet Davutoğlu, 2009-2014 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapmıştı.