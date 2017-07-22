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Davet edilmedikleri düğüne alınmayınca, ortalığı kana buladılar!

Samsun'da davet edilmedikleri halde bir düğün salonuna girmek isteyen bir grup genç, çıkan bıçaklı kavgada düğün sahiplerinden birini kalçasından ve bacağından yaraladı

Davet edilmedikleri düğüne alınmayınca, ortalığı kana buladılar!

Samsun'da davet edilmedikleri halde bir düğün salonuna girmek isteyen bir grup genç, çıkan bıçaklı kavgada düğün sahiplerinden birini kalçasından ve bacağından yaraladı

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:16
Davet edilmedikleri düğüne alınmayınca, ortalığı kana buladılar!
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SAMSUN'UN  İlkadım ilçesine bağlı  Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana gelen olayda, düğüne davet edilmedikleri halde düğün salonundan içeri girmek isteyen bir grup genç, düğün sahipleri tarafından içeri alınmadı. Ve iki grup arasında tartışma başladı.

DÜĞÜN SAHİBİNİ KALÇASINDAN VE BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından üzerindeki bıçağı çıkartan S.Y. (20), düğün sahiplerinde olan  Fatih Y.'yi kalçasından ve bacağından bıçakla yaraladı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerce gözaltına alınan şüpheli S.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından  Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Mustafa Fevzi ÇakmakFevzi ÇakmakGrup GençIlkadımSamsun
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