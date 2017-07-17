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Dava savcısı ‘Artık yeter’ dedi

Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesinde devam eden ‘Cumhurbaşkanına suikast’ davasında duruşma savcısı sanıkların şaibe iddialarına isyan etti

Dava savcısı ‘Artık yeter’ dedi

Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesinde devam eden ‘Cumhurbaşkanına suikast’ davasında duruşma savcısı sanıkların şaibe iddialarına isyan etti

17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:15
Dava savcısı ‘Artık yeter’ dedi
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CUMHURBAŞKANINA suikast girişimi davasında duruşma savcısı sanıklardan İsmail Yiğit’in şehit polis memurları ile ilgili ‘Şaibe’ iddiasına isyan etti ve ‘Artık Yeter’ dedi.
 Sanıklardan Özel Kuvvetlerde görevli eski Yüzbaşı İsmail Yiğit deliller üzerine yaptığı konuşmasında, şehit polis memurları Mehmet Çetin ve Nedip Cengiz Eker’in ölümleri ile ilgili iddianamede ölüm raporlarının gizlendiğini ve şaibe bulunduğu sözlerine sert tepki gösterdi. Duruşma Savcısı Ali Cenk Düzgün, sanıkların her sataşmalarına cevap vermek istemediğini belirterek, “Artık yeter. İddianamede şehit polis memurlarının ölümleri ile ilgili iki rapor var. Bu tür olaylarda ölüm nedeninin belli olması için otopsi ve kriminal raporlar önemlidir. İddianamede bulunan raporlarda şehit polis memuru Mehmet Çetin’i şehit eden silahta Şükrü Seymen’e ait biyolojik kalıntılar bulunduğu belirtilmiştir. Nedip Cengiz Eker vücudundan çıkan kurşun çekirdeğinin de sanıkların kullandığı silaha ait olduğu belirtilmiştir. Bunlar İzmir Kriminal Şube tarafından ortaya çıkarıldı. Sen daha neyin dedikodusunu yapıyorsun” diyerek tepkisini gösterdi.

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MuğlaDavaDedikoduİzmirMehmet çetin
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