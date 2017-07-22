Datça açıklarında 4,9 şiddetinde büyük bir artçı deprem meydana geldi

EGE'DE Merkez üssü Gökova Körfezi olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ufak çaplı artçı sarsıntılar devam ederken, akşam saatlerinde 4,9 büyüklüğünde büyük bir artçı sarsıntı gerçekleşti.

KANDİLLİ: DEPREMİN ŞİDDETİ 4,9

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi ise depremin şiddetini 4,9 olarak kaydetti. Rasathane'ye göre depremin merkez üssü Akyarlar Bodrum.

Kandilli verilerine göre 20.19'da bu kez 3.1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.

Muğla Şehir Merkezi'nde ve ilçelerinde hissedilen artçı şokun herhangi bir yıkıma yol açmadığı belirtildi.