Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112707
ALTIN
158.822
DOLAR
3.8625
STERLİN
5.0756
EURO
4.4716
8 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
8 Kasım 2017 Antalya -...
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk çeken gençler dikkat!
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk...
banner468

Darp edilen gazilerle ilgili bakanlık devreye girdi

Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da 2 gazinin darp edilmesi olayına karışan şüphelilerden şikayetçi oldu. Davaya katılma talebinde bulundu

Darp edilen gazilerle ilgili bakanlık devreye girdi

Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da 2 gazinin darp edilmesi olayına karışan şüphelilerden şikayetçi oldu. Davaya katılma talebinde bulundu

07 Kasım 2017 Salı 18:27
Darp edilen gazilerle ilgili bakanlık devreye girdi
banner404

MİLLİ Savunma Bakanlığı, gaziler İbrahim Kızılkaş ve Muzaffer Oktay ile ailelerine yönelik darp olayında şüphelilerden şikayetçi oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "5 Kasım 2017 tarihinde gazilerimiz İbrahim Kızılkaş ve Muzaffer Oktay ile ailelerine yönelik darp olayı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarına ve aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine karşı gerçekleştirildiğinden, şüphelilerden Millî Savunma Bakanlığı olarak şikayetçi olduk ve gazilerimizin yanında davaya katılma talebinde bulunduk" denildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıAnkaraİbrahim KızılkaşMuzaffer Oktay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle görüşecek
Ağlaya ağlaya istifa eden başkanın yerine gelen isim belli oldu
Ağlaya ağlaya istifa eden başkanın yerine gelen isim belli oldu
Enis Berberoğlu'nun dosyası istinaf mahkemesine iade edildi
Enis Berberoğlu'nun dosyası istinaf mahkemesine iade edildi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim