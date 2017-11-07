Darp edilen gazilerle ilgili bakanlık devreye girdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, gaziler İbrahim Kızılkaş ve Muzaffer Oktay ile ailelerine yönelik darp olayında şüphelilerden şikayetçi oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "5 Kasım 2017 tarihinde gazilerimiz İbrahim Kızılkaş ve Muzaffer Oktay ile ailelerine yönelik darp olayı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarına ve aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine karşı gerçekleştirildiğinden, şüphelilerden Millî Savunma Bakanlığı olarak şikayetçi olduk ve gazilerimizin yanında davaya katılma talebinde bulunduk" denildi.