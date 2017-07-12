Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Darbeyi unutturmamak için 15 Temmuz parası biriktirdi

Kayseri’de 13 yaşındaki Mesut Karasu, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak için 273 adet 15 Temmuz hatıra parası biriktirdi. Mesut Karasu, paraları 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine bağışlayacağını söyledi

Darbeyi unutturmamak için 15 Temmuz parası biriktirdi

Kayseri’de 13 yaşındaki Mesut Karasu, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak için 273 adet 15 Temmuz hatıra parası biriktirdi. Mesut Karasu, paraları 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine bağışlayacağını söyledi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:42
Darbeyi unutturmamak için 15 Temmuz parası biriktirdi
banner404

MEDİNE İmamhatip Okulu 7’inci sınıf öğrencisi Mesut Karasu, 273 adet 15 Temmuz parası biriktirdi. Paraları biriktirmesinin 4 ay sürdüğünü dile getiren Mesut Karasu, “Babamın verdiği paraları bakkala, fırına gidip 15 Temmuz paraları ile değiştirdim. 15 Temmuz’u unutturmamak için böyle bir şey yaptım. Paraları 15 Temmuz’da 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine bağışlayacağım” dedi.
“Çocuklarımıza 15 Temmuz’u unutturmamalıyız”

Anne Havva Karasu ise meblağ çok büyük olmasa da çocuğunun hain darbe girişimini unutmaması için kendisine destek olduklarını söyledi. Havva Karasu, “Oğlumun paraları tek tek okuldan, arkadaşlarından değiştirerek getirdiğini gördüm. Ne yapacağını sordum, ‘hatıra olsun diye biriktiriyorum’ dedi. Baktım, heves ediyor, tek tek biriktiriyor, babası harçlık verince onu fırından, bakkaldan değiştirip geliyor, biz de destek olduk. 4 ay gibi kısa bir sürede birike birike bu sayıya ulaşmışız. Önemli olan çocuğuma, gelecek nesillere bu darbe girişimini unutturmamak. Meblağda fazla bir şey yok ama önemli olan o duyguyu verebilmek. Bir daha darbelerin yaşanmaması için çocuklarımıza zamanında bu duyguyu aşılamalıyız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz ParasıDarbe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim