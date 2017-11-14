Darbeyi destekleyeni vurun emri vermiş

İZMİR'DE FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin 272 kişinin yargılandığı davada İzmir Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit tanık olarak ifade verdi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada Koçyiğit göreve çağırdığı emrindeki tüm komutanlara, “Kanun dışı bir eylem ve çağrı var. Güvenlik tedbirlerini artırın”, korumalarına ise “Bana hemen MP-5 silah getirin, kendiniz de silahlanın ve yanımdan asla ayrılmayın” talimatı verdiğini söyledi. Koçyiğit şunları anlattı:

FETÖ’yü hemen anladı

Saat 22.30 sıralarında harekat merkezindeki bir astsubay FETÖ’nün sözde sıkıyönetim direktifi mesajlarını içeren belgeyi getirdi. Belgeyi inceledikten sonra yanımdakilere ‘Arkadaşlar, tutuklulara bile görev vermişler. Bu FETÖ’cülerin işi, çok daha dikkatli olmalıyız. Bu mesajlar alt birimlere asla iletilmeyecek. Nizamiye kapılarını tutalım. Darbe girişimine destek veren kim olursa onları vurun’ şeklinde emir verdim. Çünkü bizler bugünler için yetiştirildik. Devlet, onu koruyalım, devlete karşı olan tehlikeleri yok edelim diye bizi besledi.

‘Beni takip ettiler’

Adil Öksüz’ün yanında Akıncı Üssü’nde bulunan örgütün sivil imamlarından Nurettin Oruç’un kardeşi Hüseyin Oruç ile tutuksuz sanık C.K.’nın beni takip ettiklerini fark ettim. Bu şahıslar, valiliğe intikal edeceğim sırada tutuklu sanıklardan dönemin İzmir Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü eski binbaşı Erdal Gün’ün talimatıyla beni derdest edeceklerdi. Tutuklu sanık eski Yarbay Bülent Eryılmaz ile diğer şüphelileri gözaltına aldırdım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, işgal güçlerine nasıl ders verdiyse, biz de bu FETÖ’cülere öyle ders verdik, vermeye de devam edeceğiz.