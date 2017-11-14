Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108860
ALTIN
158.944
DOLAR
3.8741
STERLİN
5.0770
EURO
4.5157
14 Kasım 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
14 Kasım Günlük Burç Yorumu
Play Store'da geniş çaplı temizlik!
Play Store'da geniş çaplı temizlik!
14 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
14 Kasım 2017 Antalya -...
banner468

Darbeyi destekleyeni vurun emri vermiş

Tuğgeneral Koçyiğit duruşmada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, işgal güçlerine nasıl ders verdiyse, bu FETÖ’cülere öyle ders verdik, vermeye de devam edeceğiz” dedi

Darbeyi destekleyeni vurun emri vermiş

Tuğgeneral Koçyiğit duruşmada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, işgal güçlerine nasıl ders verdiyse, bu FETÖ’cülere öyle ders verdik, vermeye de devam edeceğiz” dedi

14 Kasım 2017 Salı 07:37
Darbeyi destekleyeni vurun emri vermiş
banner404

İZMİR'DE FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin 272 kişinin yargılandığı davada İzmir Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit tanık olarak ifade verdi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada Koçyiğit göreve çağırdığı emrindeki tüm komutanlara, “Kanun dışı bir eylem ve çağrı var. Güvenlik tedbirlerini artırın”, korumalarına ise “Bana hemen MP-5 silah getirin, kendiniz de silahlanın ve yanımdan asla ayrılmayın” talimatı verdiğini söyledi. Koçyiğit şunları anlattı:

FETÖ’yü hemen anladı

Saat 22.30 sıralarında harekat merkezindeki bir astsubay FETÖ’nün sözde sıkıyönetim direktifi mesajlarını içeren belgeyi getirdi. Belgeyi inceledikten sonra yanımdakilere ‘Arkadaşlar, tutuklulara bile görev vermişler. Bu FETÖ’cülerin işi, çok daha dikkatli olmalıyız. Bu mesajlar alt birimlere asla iletilmeyecek. Nizamiye kapılarını tutalım. Darbe girişimine destek veren kim olursa onları vurun’ şeklinde emir verdim. Çünkü bizler bugünler için yetiştirildik. Devlet, onu koruyalım, devlete karşı olan tehlikeleri yok edelim diye bizi besledi.

‘Beni takip ettiler’

Adil Öksüz’ün yanında Akıncı Üssü’nde bulunan örgütün sivil imamlarından Nurettin Oruç’un kardeşi Hüseyin Oruç ile tutuksuz sanık C.K.’nın beni takip ettiklerini fark ettim. Bu şahıslar, valiliğe intikal edeceğim sırada tutuklu sanıklardan dönemin İzmir Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü eski binbaşı Erdal Gün’ün talimatıyla beni derdest edeceklerdi. Tutuklu sanık eski Yarbay Bülent Eryılmaz ile diğer şüphelileri gözaltına aldırdım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, işgal güçlerine nasıl ders verdiyse, biz de bu FETÖ’cülere öyle ders verdik, vermeye de devam edeceğiz.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Adil Öksüz15 TemmuzDarbe GirişimiFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülen onaylı senaryolar!
Gülen onaylı senaryolar!
ÖSYM son 10 yılın tüm sınavlarını inceliyor!
ÖSYM son 10 yılın tüm sınavlarını inceliyor!
Gözler Baykal'ın tedavisinde
Gözler Baykal'ın tedavisinde

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim