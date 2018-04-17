Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...

Darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in davası karara bağlanıyor

Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 kişinin yargılandığı davada kararın 19 Nisan'da çıkması bekleniyor

Darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in davası karara bağlanıyor

Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 kişinin yargılandığı davada kararın 19 Nisan'da çıkması bekleniyor

17 Nisan 2018 Salı 09:20
Darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in davası karara bağlanıyor
banner404


ANKARA 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları  Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya 21 Şubat 2017'de başlandı.

Bu süreçte sanıklar, haklarındaki iddialara yönelik savunmalarını  tamamladı.

Davanın 19 Mart 2018'de görülen celsesinde esasa ilişkin mütalaasını  açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, bütün sanıkların "anayasal düzeni  ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse  çarptırılmalarını, ayrıca sanıklar Fatih Şahin ve Mihrali Atmaca'nın, şehit  Astsubay Ömer Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçundan birer kez  daha ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı Manga, Halisdemir'e ateş ettiği belirlenen sanık Hasan Aksoy  hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar da hapis  cezası istendi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler  Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın emri üzerine, birliği ele geçirmek üzere  görev yeri Silopi'den Ankara'ya gelen tuğgeneral Semih Terzi'yi başından vurarak  öldürmüş ve darbe girişiminin seyrini değiştirmişti.

Ömer Halisdemir ise Terzi'nin yanında bulunan ve darbe girişimine  katılan diğer askerlerce yaylım ateşine tutularak şehit edilmişti.

Davanın sanıkları şunlar:

Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demi?rci?, Ali? Güreli?, Ali? Solmaz, Cemal  Güleç, Ci?hat İbrahi?m Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fati?h Şahi?n, Furkan  Aslanbay, Gökay Engi?n, Hali?t Çeli?k, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyi?n Oğuz,  İsmai?l Çınar, Mehmet Bi?lge ve Mi?hrali? Atmaca.

Polatlı darbe davasında da karar çıkması bekleniyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı  ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki eylemlere  ilişkin, 328 sanığın yargılandığı davada da 19 Nisan'da kararın açıklanması  bekleniyor.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları  Kampüsü'nde görülen dava, 28 Şubat 2017'de başladı.

Sanıkların iddianamede üzerine atılı suçlamalara yönelik savunmalarını  tamamlamasının ardından Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı,  265 sağın "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle  cezalandırılmasını, 62 er ve erbaş ile bir sivil memurun ise beraatını istedi.

Sanıklar, savcının mütalaasının ardından son savunmalarını 12 Nisan  2018'de tamamladı. Mahkeme, sanıklar hakkındaki kararını açıklamak üzere 19  Nisan'a kadar ara verdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Özel Kuvvetler KomutanlığıÖmer Halisdemir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika! Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan acı haber
Son dakika! Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan acı haber
Feci kaza! Motosiklet sürücüsü böyle kurtuldu
Feci kaza! Motosiklet sürücüsü böyle kurtuldu
Son dakika: PKK'nın iğrenç yüzü! İşkence ve cinsel şiddet...
Son dakika: PKK'nın iğrenç yüzü! İşkence ve cinsel şiddet...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim