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Darbelere karşı sokağa çıkan sivillere KHK güvencesi!

Yeni KHK ile darbe girişimlerine karşı harekete geçen sivillere, bu faaliyetlerinden dolayı hiçbir idari, mali veya cezai işlem yapılamayacak

Darbelere karşı sokağa çıkan sivillere KHK güvencesi!

Yeni KHK ile darbe girişimlerine karşı harekete geçen sivillere, bu faaliyetlerinden dolayı hiçbir idari, mali veya cezai işlem yapılamayacak

24 Aralık 2017 Pazar 18:06
Darbelere karşı sokağa çıkan sivillere KHK güvencesi!
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RESMİ Gazetede bugün yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamede darbelerin bastırılması için hareket eden sivillerle ilgili düzenleme de bulunuyor.

Yeni düzenlemeye göre darbe girişimlerine karşı sokağa çıkan siviller hakkında, darbe girişimi karşısında gösterdikleri faaliyetler dolayısıyla hiçbir idari, mali veya cezai işlem yapılamayacak.

HİÇBİR MALİ VE CEZAİ İŞLEM YAPILMAYACAK

696 sayılı KHK ile Olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı. Yeni düzenlemeye göre darbe girişimini ve bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivil kişiler hakkında, resmi sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın, hiçbir idari, mali veya cezai işlem yapılamayacak.

Ekelenen düzenleme şöyle:

Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına, veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Daha önceki düzenleme şöyleydi:

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.

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Anahtar Kelimeler:
KHKDarbe Girişimi
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