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Darbecinin yüzsüzlüğü!

Erdoğan’a suikast girişiminden yargılanan darbecilerden eski astsubay Gökhan Güçlü’nün duruşmaya üzerinde İngilizce ‘kahraman’ anlamına gelen ‘Hero’ yazılı tişörtle gelmesi mahkeme heyeti ve salondakileri kızdırdı

Darbecinin yüzsüzlüğü!

Erdoğan’a suikast girişiminden yargılanan darbecilerden eski astsubay Gökhan Güçlü’nün duruşmaya üzerinde İngilizce ‘kahraman’ anlamına gelen ‘Hero’ yazılı tişörtle gelmesi mahkeme heyeti ve salondakileri kızdırdı

14 Temmuz 2017 Cuma 09:11
Darbecinin yüzsüzlüğü!
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1’i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 3’üncü duruşmaya, ‘Hero’ tartışması damga vurdu. Sanıklardan MAK timinde görevli eski astsubay Gökhan Güçlü’nün beyaz tişörtünün üzerinde ‘kahraman’ anlamına gelen İngilizce ‘Hero’ yazısının bulunmasına ilk tepki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarından Mustafa Doğan İnal’dan geldi.

‘Çıkart o tişörtü’

İnal mahkeme başkanına “Hero, kahraman demek, kendisini kahraman olarak tanıtan sanıklar var. Sanık Gökhan Güçlü’yü, ayağa kaldırır mısınız” dedi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ da sanık Gökhan Güçlü’ye, “Gel bakalım buraya üzerinde ne yazıyor” sözleriyle kürsüye çağırdı. Astsubay Gökhan Güçlü’nün tişörtünün üzerinde ‘Hero’ yazmasını tutanağa geçirten Mahkeme Başkanı, yazının mesaj içerdiğini belirterek tişörtünü değiştirmesini istedi. Jandarma tarafından salondan çıkartıldığı sırada söz alan Gökhan Güçlü, kendisine cezaevi yönetiminin bu tişörtü verdiğini, değiştirmek istemediğini ve duruşmaya devam etmek istemediğini söyledi.

Salon karıştı

Mahkeme başkanının bu talebi kabul etmesine, Erdoğan’ın avukatları tepki gösterdi, duruşmadan vareste tutulmaması gerektiğini söyledi. Sanıklar ile tutuklu yakınlarından bazılarının avukatlara yönelik alkışla tepki vermesi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları yerinden kalkıp sert tepki gösterdi. Sanıklar ile avukatlar arasında sert tartışmalar yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine jandarma sanıkların etrafını kordona aldı.

Cezaevine inceleme

Güçlü’nün duruşmaya ‘Hero’ yazısıyla gelmesinin ardından Muğla’da darbeci sanıkların kaldığı cezaevi yönetimi hakkında inceleme başlatıldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, FETÖ’cü darbecilerin kıyafetlerinin tek tek toplanarak, üzerinde İngilizce başta olmak üzere yabancı dillerde yazı bulunan kıyafetlerin tespit edilerek, bu kıyafetlerin giydirilmemesi talimatı verdi.

Darağacı kurup urgan attılar

Duruşma öncesinde yargılamanın yapıldığı salonun yanında toplanan bir grup, darbeci askerlerin geçirildiği yere temsili darağacı kurdu, ellerinde de idamı simgeleyen urganlar tuttu. Yargılanan sanıklar, polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında salona alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Darbe GirişimiGökhan Güçlü
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