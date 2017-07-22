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Darbecinin baldızı genel müdürü yaktı

BB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Kütük, “FETÖ” iddiaları üzerine önceki gün apar topar görevden alındı. Kütük’ün Anadolu Ajansı'nda İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü yürüten Rıdvan Duran atandı. Kütük’ün görevden alınma nedeni açıklanmazken, nedenin eski özel kalemi Ayşegül Albayrak’ın şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in 15 Temmuz gecesi öldürdüğü darbeci Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi’nin kardeşi olması olduğu iddia edildi

Darbecinin baldızı genel müdürü yaktı

BB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Kütük, “FETÖ” iddiaları üzerine önceki gün apar topar görevden alındı. Kütük’ün Anadolu Ajansı'nda İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü yürüten Rıdvan Duran atandı. Kütük’ün görevden alınma nedeni açıklanmazken, nedenin eski özel kalemi Ayşegül Albayrak’ın şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in 15 Temmuz gecesi öldürdüğü darbeci Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi’nin kardeşi olması olduğu iddia edildi

22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:59
Darbecinin baldızı genel müdürü yaktı
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GEÇTİĞİMİZ aylarda İBB’nin bir iştiraki olan Kültür A.Ş’nin aylık yayınlanan dergisinde ERDO-GONE skandalı yaşanmış ve söz konusu dergi kapatılmıştı. 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi’nin 27. sayısındaki skandalın ortaya çıkarılmasının ardından dergi yayın hayatına son vermişti.
Nevzat Kütük’ün görevden alınmasının asıl nedeninin darbeci Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi’nin kardeşi Ayşegül Albayrak olduğu dün İBB’de konuşulan en önemli konuydu. 7 yıldır bu görevi yürüten Albayrak, Kütük’ten önceki Genel Müdür Nevzat Bayhan döneminde işe alınmıştı. Kütük 3 yıl önce göreve başladığında özel kalemi değiştirmeyip, birlikte çalışmaya devam etmişti. Kütük, darbe girişiminden 8 ay sonra gelen istihbarat üzerine, Albayrak’ın işine son vermişti.

İddialara göre darbeden bir ay kadar sonra Nazire Terzi, darbeci eşinden kalan malvarlığını kardeşi Ayşegül Albayrak’ın üzerine geçirmek için Ankara’da bir notere gitti. Noter katibi Nazire Terzi’yi tanıyarak bıçakla kovaladı. Kaçmaya çalışan Terzi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terzi ailesinin malvarlığını kurtarmak için ablasına yardım eden kardeş Ayşegül Albayrak, eniştesi için darbeci Semih Terzi için “Asıl hain Ömer Halisdemir’dir. Bunlar zamanla ortaya çıkacak. Bu bir tiyatro” paylaşımlarıyla da tepki çekmişti. 
Bu olayın ardından Ayşegül Albayrak işten çıkarıldı. Ancak Albayrak’ın FETÖ bağlantısı gizlendi, işten çıkarma gerekçesi olarak “yöneticileriyle yaşadığı sorunlar” gösterildi. Albayrak’a ihbar ve kıdem tazminatı olarak 75 bin lira da ödeme yapıldı. Albayrak’ın kısa bir süre önce de daha fazla tazminat alabilmek için işe geri dönüş davası açtığı öğrenildi. Olayın duyulmasının ardından İBB, önceki gün Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Kütük’ün görevine son verdiğini açıkladı.

YENİ MÜDÜR AA’DAN

Nevzat Kütük’ün yerine dün akşam saatlerinde Anadolu Ajansı'nda İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Rıdvan Duran atandı.  2008 yılında FETÖ’nün şeker fabrikalarına yönelik operasyonuyla 18 ay hapis yatan Duran daha önce Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımlığı görevinde bulunmuştu. Ardandan da Anadolu Ajansı’nda görevlendiren Rıdvan Duran  evli ve 4 çocuk babası. Duran, aynı zamanda Türkiye Wushu Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği görevini yürütüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
BBİBB Kültür AŞFetö
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