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Darbeciler burada yargılanacak!

FETÖ'nün  darbe girişimine ilişkin yargılamaların yapılacağı, bin 545 kişi kapasiteli  Türkiye'nin en büyük duruşma salonunun inşaatında sona yaklaşıldı. 12 bin 500  metrekarelik kapalı alana sahip duruşma salonunun kısa sürede Adalet Bakanlığına teslim edilmesi hedefleniyor

Darbeciler burada yargılanacak!

FETÖ'nün  darbe girişimine ilişkin yargılamaların yapılacağı, bin 545 kişi kapasiteli  Türkiye'nin en büyük duruşma salonunun inşaatında sona yaklaşıldı. 12 bin 500  metrekarelik kapalı alana sahip duruşma salonunun kısa sürede Adalet Bakanlığına teslim edilmesi hedefleniyor

21 Aralık 2016 Çarşamba 13:04
Darbeciler burada yargılanacak!
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FETHULLAHÇI Terör Örgütünün (FETÖ) darbe  girişimine ilişkin yargılamaların yapılacağı, bin 545 kişi kapasiteli Türkiye'nin  en büyük duruşma salonunun inşaatında sona yaklaşıldı.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sincan  cezaevi Yerleşkesinde geçen Ağustos ayında inşaatına başlanan salonun yapım  çalışmaları Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin Ankara'da yürütülen  soruşturmalar kapsamında açılacak davaların görüleceği duruşma salonu 645 sanık,  900 izleyici ve avukat olmak üzere bin 545 kişilik olacak. Tarihi yargılamanın  yapılacağı salon bin 500 metrekarelik alana sahip olacak.
İlk olarak FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davaların görüleceği  duruşma salonuna tutuklu, hakim ve savcı, izleyici olmak üzere üç ayrı bölümden  giriş yapılacak.

İNŞAATIN YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI
Yüzde 80'i tamamlanan inşaatta, dış cephe kaplamaları bitirildi.  Yargılamaların yapılacağı salon ile duruşma salonunun etrafında ikişer kattan  oluşan hakim, savcı, kalem odaları, yemekhane ve kafeteryanın da bulunduğu  bölümlerde, zemin ve duvar döşeme çalışmaları sürüyor.
12 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip duruşma salonunun kısa süre  içinde Adalet Bakanlığına teslim edilmesi hedefleniyor.
Salonun Bakanlığa teslim edilmesinin ardından, yargılamaların  yapılacağı bölümde teknik cihazların kurulumuna başlanacak. Daha sonra duruşma  salonuna, kamera sistemleri ve diğer güvenlik cihazları yerleştirilecek. Hakim,  savcı, avukat, sanık ve izleyici bölümlerine ilişkin iç düzenleme de Adalet  Bakanlığı tarafından yapılacak.

 
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Sincan Cezaevi YerleşkesiFETÖ Darbe GirişimiAdalet BakanlığıTemmuzAnkaraSincanCezaeviAnadolu
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