Darbeciler burada yargılanacak!

FETHULLAHÇI Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılamaların yapılacağı, bin 545 kişi kapasiteli Türkiye'nin en büyük duruşma salonunun inşaatında sona yaklaşıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sincan cezaevi Yerleşkesinde geçen Ağustos ayında inşaatına başlanan salonun yapım çalışmaları Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin Ankara'da yürütülen soruşturmalar kapsamında açılacak davaların görüleceği duruşma salonu 645 sanık, 900 izleyici ve avukat olmak üzere bin 545 kişilik olacak. Tarihi yargılamanın yapılacağı salon bin 500 metrekarelik alana sahip olacak.

İlk olarak FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davaların görüleceği duruşma salonuna tutuklu, hakim ve savcı, izleyici olmak üzere üç ayrı bölümden giriş yapılacak.



İNŞAATIN YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

Yüzde 80'i tamamlanan inşaatta, dış cephe kaplamaları bitirildi. Yargılamaların yapılacağı salon ile duruşma salonunun etrafında ikişer kattan oluşan hakim, savcı, kalem odaları, yemekhane ve kafeteryanın da bulunduğu bölümlerde, zemin ve duvar döşeme çalışmaları sürüyor.

12 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip duruşma salonunun kısa süre içinde Adalet Bakanlığına teslim edilmesi hedefleniyor.

Salonun Bakanlığa teslim edilmesinin ardından, yargılamaların yapılacağı bölümde teknik cihazların kurulumuna başlanacak. Daha sonra duruşma salonuna, kamera sistemleri ve diğer güvenlik cihazları yerleştirilecek. Hakim, savcı, avukat, sanık ve izleyici bölümlerine ilişkin iç düzenleme de Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak.





DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.