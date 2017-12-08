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Darbeci yarbay, itirafları önlemek için rüyalara sığınmış

Genelkurmay çatı davasında ifade veren sanık eski Yüzbaşı Ali Emre Eral, FETÖ'cü darbecilerin itirafları önlemek için nasıl rüyalarla motivasyon yaptıklarını gözler önüne serdi. Eral, "Özay Yılmaz, Peygamberimizi rüyasında görenler olduğunu, çok az kaldığını, yakında bu sıkıntıların biteceğini, sabretmem gerektiğini, eğer itirafçı olursam ahirette sıkıntı olacağını söylemiştir" dedi

Darbeci yarbay, itirafları önlemek için rüyalara sığınmış

Genelkurmay çatı davasında ifade veren sanık eski Yüzbaşı Ali Emre Eral, FETÖ'cü darbecilerin itirafları önlemek için nasıl rüyalarla motivasyon yaptıklarını gözler önüne serdi. Eral, "Özay Yılmaz, Peygamberimizi rüyasında görenler olduğunu, çok az kaldığını, yakında bu sıkıntıların biteceğini, sabretmem gerektiğini, eğer itirafçı olursam ahirette sıkıntı olacağını söylemiştir" dedi

08 Aralık 2017 Cuma 17:49
Darbeci yarbay, itirafları önlemek için rüyalara sığınmış
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davaya sanık savunmalarıyla devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların savunmaları alındı. Ara karar için mütalaası alınmak üzere duruşma savcısına söz hakkı verilmeden önce konuşan Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, darbe sanığı eski Yüzbaşı Ali Emre Eral'ın avukatı tarafından mahkemeye verilen dilekçeye ilişkin sorular sormak üzere sanık Eral'ı kürsüye çağırdı.
"Şube Müdürümün böyle söylemesi çok anormal bir şey"
 
Eral, şube müdürü olan sanık eski Albay Özay Yılmaz'ın 15 Temmuz günü saat 17.00-18.00 sıralarında mesainin gece 02.00-03.00'a kadar sürebileceğini söylediğini belirtti. 1 yıldır Genelkurmay Karargahında görevli olduğunu anlatan Eral, her zaman fazla mesai yaptıklarını ifade ederek, "Bu rutin bir şey olduğu için fazla mesai yapacağımız söylenmezdi. İşimiz çok yoğun olduğundan işimiz bitmeden çıkamazdık. Genelde 20.00-21.00'da biterdi, bazen de 22.00'da biterdi. Şube Müdürümün böyle söylemesi çok anormal bir şey" diye konuştu.
 
"Onun darbeyi önceden bildiği kanısına vardım"
 
Yılmaz'ın, gece saat 02.00-03.00'ı işaret etmesinin onun darbeyi önceden bildiği kanısına varmasına sebep olduğunu vurgulayan Eral, "Başkanım bu darbeyi kuşkusuz hain FETÖ planladı ve icra etti. Bu kapsamda başta terör örgütü elebaşı Fetulllah Gülen ve onun tüm yardımcılarından, darbeyi planlayan, organize eden, icra eden, özellikle şube müdürüm Özay Yılmaz'dan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.
 
"İnsanları boş vaatlerle kandırmaya çalıştığını"
 
Eral, mahkemede vereceği ifade öncesinde Yılmaz'ın kendi önünde oturduğunu anlatarak, "İtirafçı olmamam konusunda beni iknaya çok uğraşmıştır. Peygamberimizi rüyasında görenler olduğunu, çok az kaldığı, yakında bu sıkıntıların biteceğini, sabretmem gerektiğini, eğer itirafçı olursam ahirette sıkıntı olacağını söylemiştir. Bu kapsamda kendisinin FETÖ'cü olduğunu ve hala insanları boş vaatlerle kandırmaya çalıştığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
FetöGenelkurmayItiraf
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