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Darbeci yakınları, 15 Temmuz gazisini yumrukladı

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı duruşma salonunun önünde sanık yakınları, 15 Temmuz gazisini yumrukladı. Olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı

Darbeci yakınları, 15 Temmuz gazisini yumrukladı

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı duruşma salonunun önünde sanık yakınları, 15 Temmuz gazisini yumrukladı. Olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı

24 Mart 2018 Cumartesi 12:44
Darbeci yakınları, 15 Temmuz gazisini yumrukladı
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DARBE girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı duruşma salonunun önünde gazi ve şehit yakınları ile bazı sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı. Bir gazinin darbedildiği öğrenilen olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

1 SAAT ARA VERİLDİ

 Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya, akşam saatlerinde ara kararın açıklanması için yaklaşık bir saat ara verildi.

15 TEMMUZ GAZİSİ DARP EDİLDİ

Sanık yakınları, ara kararın açıklanmasından önce salona gazi ve şehit yakınlarının giriş yaptığı kapıdan girmek istedi. Bu sırada bir grup sanık yakını ile gazi ve şehit yakınları arasında arbede yaşandı. Arbedede 15 Temmuz gazisi Muhammet Ali Yarar, bazı sanık yakınlarınca darp edildi.

"ŞEHİT YAKINLARININ KULLANDIĞI KAPIDAN GİRMEYİN" DEMİŞ

Yarar, yaptığı açıklamada, yaka kartlarından sanık yakını olduğu belli olan iki kişiye, duruşma salonuna gazi ve şehit yakınlarının kullandığı kapıdan girmemelerini söylediklerini anlattı.

Daha sonra bu iki kişiyi uygun bir dille uzaklaştırdıklarını aktaran Yarar, kısa süre sonra yanlarına başkalarıyla geldiklerini ifade etti.

YUMRUK YİYEN 15 TEMMUZ GAZİSİ OLAYI ANLATTI

Tekrar uyarmalarına rağmen söz konusu iki kişiden birinin kendisine yumruk attığını belirten Yarar, "15 Temmuz'da bizi öldürmek isteyen sanıkların yakınları da 15 Temmuz'dan 1,5 yıl sonra, duruşma salonunun önünde, davasını takip etmek isteyen gazi ve şehit yakınlarını darp etme cesaretinde bulunuyor. Biz 15 Temmuz'un mağduruyduk, halen mağduruz. Burada dayak yiyen Muhammet Ali Yarar değil, gaziler ve şehit yakınlarıdır." diye konuştu.

Yaşanan darp olayının ardından 4 sanık yakını gözaltına alındı.

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