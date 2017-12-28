Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
29 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
29 Aralık 2017 Antalya -...
Skolyoz hastalığında erken teşhis önemli!
Skolyoz hastalığında erken teşhis önemli!
Şok iddia! D vitamini bir işe yaramıyor...
Şok iddia! D vitamini bir...
Sadece ses ile HDD hacklemek mümkün!
İsrail‘deki Ben Gurion Devlet Üniversitesi...

Darbeci komutanlara ömür boyu hapis cezası!

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde sözde "sıkıyönetim komutanı" olarak listede adı bulunan dönemin 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da aralarında olduğu eski 3 rütbeli sanığa müebbet hapis cezası verildi

Darbeci komutanlara ömür boyu hapis cezası!

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde sözde "sıkıyönetim komutanı" olarak listede adı bulunan dönemin 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da aralarında olduğu eski 3 rütbeli sanığa müebbet hapis cezası verildi

28 Aralık 2017 Perşembe 18:52
Darbeci komutanlara ömür boyu hapis cezası!
banner404

EDİRNE 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına,  tutuklu sanıklar eski tuğgeneral Arı, Bülent Yılancı, Ali Soylu, Ramazan Altun,  Ekrem Tekinaslan, Kağan Kaya ve İsmet Sezgin ile tutuksuz sanıklar ve avukatları  hazır bulundu.
 
Karardan önce sanıklara son sözleri soruldu. Sanık Arı, "Kanunsuz emir  almadım ve vermedim, Suç işlemedim. Vicdanınızın sesini dinleyerek cesur bir  karar verin lütfen." dedi.
 
Tekinaslan ise darbenin hiçbir şekilde parçası olmadığını ileri  sürerek "Sadece mahkemenize hesap veriyorum, vicdanıma hesap vermiyorum.  Adaletinizle bin yaşayın." diye konuştu.
 
Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve  beraat talebinde bulundu.
 
Mahkeme heyeti, sanıklardan Tuğgeneral Arı, Ramazan Altun ve Ekrem  Tekinaslan'a "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini  yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
 
Heyet ayrıca, İsmet Sezgin'e 7 yıl 6 ay, Sinan Çamur'a 6 yıl 3 ay,  Bülent Yılancı, Kaan Kaya ve Ali Soylu'ya 1 yıl 6 ay, Furkan Avcı ve Oğuzhan  Çevik'e 1 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Avcı ve Çevik'in etkin  pişmanlıktan yararlandıkları için hüküm geriye bırakıldı.
 
Tutuksuz yargılanan sanıklar Ali Koç, Ayhan Atasoy, Ercan Çıkar, Harun  Kiraz, İlhan Pekçur, Mehmet Sağlık, Mustafa Gençay, Oğuz Özcan, Özhan Yurduğüzel,  Şeref Karataş, Tahsin Arda Karabiber ve Zafer Dağdeviren üzerine atılı suçları  işlediklerine  dair suç suç varlığını ortaya koyacak  herhangi bir kasıtlarının  varlığının saptanamadığından beraat etmelerine karar verildi.
 
Mahkeme Başkanı, Arı, Tekinaslan, Altun ve Sezgin'in, verilen ceza  süreleri dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
EdirneFetullahçı Terör ÖrgütüFetöDarbe GirişimiSıkıyönetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması!
Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması!
Tahliyeler başladı! İkinci isim kaleci oldu
Tahliyeler başladı! İkinci isim kaleci oldu
Alanya'da 3 milyon 834 bin TL'lik dev ihale
Alanya'da 3 milyon 834 bin TL'lik dev ihale

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim