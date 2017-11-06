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Darbeci hain Gökhan Şahin Sönmezateş’ten büyük terbiyesizlik

15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik düzenlenen suikast girişimini organize eden FETÖ’cü hain Gökhan Şahin Sönmezateş bugün Akıncı davasında savunma yaptı. FETÖ’cü hain Sönmezateş’in hadsiz açıklamalarına mahkeme salonunda bulunan müştekiler daha fazla dayanamayınca tepki gösterdi ve duruşma salonu karıştı

Darbeci hain Gökhan Şahin Sönmezateş’ten büyük terbiyesizlik

15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik düzenlenen suikast girişimini organize eden FETÖ’cü hain Gökhan Şahin Sönmezateş bugün Akıncı davasında savunma yaptı. FETÖ’cü hain Sönmezateş’in hadsiz açıklamalarına mahkeme salonunda bulunan müştekiler daha fazla dayanamayınca tepki gösterdi ve duruşma salonu karıştı

06 Kasım 2017 Pazartesi 11:44
Darbeci hain Gökhan Şahin Sönmezateş’ten büyük terbiyesizlik
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FETULLAHÇI hain Gökhan Şahin Sönmezateş'ten büyük terbiyesizlik! 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik düzenlenen suikast girişimini organize ettiği gerekçesiyle Muğla'da yargılandığı davada 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, talimatı Akıncı Üssü'nden aldığı gerekçesiyle yargılandığı Akıncı Üssü davasında savunmasını yaptı. Sönmezateş'in savunması sırasında sistematik işkence gördüklerini söylemesi üzerine salondaki müştekiler ile sanıklar arasında bağrışmalar yaşandı.

DARBECİ HAİN: BİZE SÜREKLİ KÜFÜR EDİLİYOR

15 Temmuz gecesi darbe girişimleri başarılı olamayınca kaçacak delik arayan Fetullahçı hain Sönmezateş, bugünkü duruşmada haddini iyice aştı. Muğla ve Ankara'da yargılandığı davalarda duruşma salonunda kendilerine yönelik hakaret edilmesine mahkeme ve savcıların göz yumduğunu ileri süren Sönmezateş, "Bize sürekli küfür ediliyor. Bize yapılanlara hiç ses çıkmıyor. Bize işkence, hakaret serbest. Bu süreçten herkes gibi ailemiz ve çocuklarımız da nasibini alıyor. Bu dönemde Türk solu çok kötü bir sınav veriyor. Kendilerine yapılan haksızlıklara ses çıkarıyorlar ama başkanına yapılanı görmüyorlar" dedi.

DURUŞMA SALONU KARIŞTI

Sanığın bu sözü üzerine müşteki sıralarında oturan bir kişi, "Darbenin sağla solla ne alakası var" diye bağırdı. Bu söze karşılık sanıklardan biri, "Kes sesini" karşılığını verdi. Sanığın bu tepkisi üzerine müşteki sıralarında oturanlar ayağa kalkarak, sanıklara yönelik sinkaflı sözler söyledi. Sanıkların da karşılık vermesi üzerine bir anda salon karıştı. Mahkeme başkanının talimatıyla küfür eden müşteki yakınları ile ayağa kalkarak karşılık veren sanıklar salondan çıkartıldı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın sessizliği sağlamasının ardından Sönmezateş'in savunmasına devam edildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETULLAHÇıGökhan ŞahinSuikast15 Temmuz
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