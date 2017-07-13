Darbeci duruşmaya bu tişörtle geldi

FETÖ'nün milletin iradesine el koyma girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik operasyon düzenleyen darbecilerin yargılanmasına bugün devam ediliyor.
İDAM SLOGANLARI
3. kez hakim karşısına çıkarılan darbeciler, halk tarafından protesto edildi. İdam sehpasının kurulduğu alanda "İdam isteriz" diye bağıran halk, darbecilere idam ipi salladı.
HERO TİŞÖRTLÜ DARBECİ
Geniş güvenlik önlemleri altında araçlardan indirilen bir darbecilerden birinin üzerindeki tişört ise dikkatlerden kaçmadı.
Darbeci teröristin giydiği tişörtün üzerinde Türkçe anlamı "Kahraman" olan "Hero" yazıyordu.
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