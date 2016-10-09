Darbeci Binbaşı Özkan Öztürk yakalandı

FETULLAÇI Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 15 Temmuz gecesi darbe girişimine katıldığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Jandarma Kurmay Binbaşı Özkan Öztürk, Afyonkarahisar'da kayınpederinin evinde yakalandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve darbe girişimine katıldığı belirlenen Öztürk'ün Afyonkarahisar'daki kayınpederinin evinde olduğuna ilişkin istihbarat aldı.

İstiklal Mahallesi'ndeki eve baskın yapan ekipler Öztürk'ü gözaltına aldı.

Öztürk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Jandarma Kurmay Binbaşı Öztürk, meslekten ihraç edilmişti.





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