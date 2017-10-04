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Darbeci Batmaz'ın yalanını ortaya çıkartan belge mahkemede

FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'da yönettiği belirlenen örgütün sözde sivil imamı Kemal Batmaz'ın, ABD'ye FETÖ elebaşı Gülen ile kalacağını söyleyerek girdiği ortaya çıktı. Batmaz ifadesinde, FETÖ elebaşı Gülen'i basından tanıdığını ve kendisiyle hiç görüşmediğini iddia etmişti

Darbeci Batmaz'ın yalanını ortaya çıkartan belge mahkemede

FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'da yönettiği belirlenen örgütün sözde sivil imamı Kemal Batmaz'ın, ABD'ye FETÖ elebaşı Gülen ile kalacağını söyleyerek girdiği ortaya çıktı. Batmaz ifadesinde, FETÖ elebaşı Gülen'i basından tanıdığını ve kendisiyle hiç görüşmediğini iddia etmişti

04 Ekim 2017 Çarşamba 12:14
Darbeci Batmaz'ın yalanını ortaya çıkartan belge mahkemede
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'da yönettiği belirtilen FETÖ'nün sözde sivil imamı Kemal Batmaz'ın, ABD'ye FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile kalacağını söyleyerek girdiği belirlendi. 
ABD İç Güvenlik Bakanlığının 8 Eylül 2017'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği belgeler, Batmaz'ın FETÖ elebaşı Gülen'i tanımadığı yönündeki ifadalerini çürüttü.
"ÜZERİNDEKİ PARAYI NEREDE KULLANACAKTIN?" 
Belgeler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Akıncı Üssü davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ile Genelkurmay Ana Karargah davasının görüldüğü 17. Ağır Ceza Mahkemesine delil olarak iletildi.
 
Belgede, Batmaz'ın 1 Ocak 2016'da ABD'nin New Jersey eyaletinin Newark Havaalanı'ndaki sorgulamasına yer verildi. 
Buna göre, ABD'ye çok sık gidip geldiği görülen ve üzerinde 7 bin ABD doları bulunan ve sorguya alınan Batmaz'a bu parayı nerede kullanacağı soruldu. 
Üzerindeki parayı ABD'deki harcamalarında kullanacağını belirten Batmaz, kendisini İsmail Çelik isimli arkadaşının karşılayacağını, bir gece Riviera adlı otelde, ardından da Yavuz Ulusoy isimli arkadaşıyla "İmam Muhammed Fetullah Gülen" ile kalacağını belirtti.
 
ÖKSÜZ İLE ABD'YE GİTMİŞTİ 
Batmaz'ın FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirlenen Adil Öksüz ile 11 Temmuz 2016'da ABD'ye gittiği tespit edilmişti. 
Öksüz ile 2 gün sonra Türkiye'ye döndüğüne ilişkin Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri de ortaya çıkan Batmaz'ın, darbe girişiminin "sır kutusu" Öksüz'den daha etkili bir isim olduğu belirtilmişti. 
Görüntülerde, Akıncı davası sanıklarından eski Akıncı Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim'in Batmaz'a baş selamı verdiği ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFetöAkıncı ÜssüKemal Batmaz
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