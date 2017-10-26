Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108355
ALTIN
154.737
DOLAR
3.7447
STERLİN
4.9968
EURO
4.4237
Elmayı musluk suyunda yıkamayın, kabartma tozu kullanın
Kabartma tozu kullanın
26 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
26 Ekim Günlük Burç Yorumu
26 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Darbe planını abiler 13 Temmuz’da iletmiş

İtirafçı olan FETÖ sanığı, “Örgüt abisi tarafından 13 Temmuz akşamı Dikmen’deki bir eve götürüldüm. Odaya girdiğimde çok şaşırdım. Kurmay Yarbay Murat Korkmaz da oradaydı” diye ifade verdi

Darbe planını abiler 13 Temmuz’da iletmiş

İtirafçı olan FETÖ sanığı, “Örgüt abisi tarafından 13 Temmuz akşamı Dikmen’deki bir eve götürüldüm. Odaya girdiğimde çok şaşırdım. Kurmay Yarbay Murat Korkmaz da oradaydı” diye ifade verdi

26 Ekim 2017 Perşembe 09:00
Darbe planını abiler 13 Temmuz’da iletmiş
banner404

KONYA'DA yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuran M.E, darbe planının, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) örgüt üyelerine “mahrem abiler” aracılığıyla 13 Temmuz’da bildirildiğini anlattı.

İtirafçı M.E, 2009 yılında başladığı Kara Harp Okulu’nda iki subay arkadaşıyla hafta sonları örgütün “mahrem abisi”yle buluşmaya başladığını, daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı’na atandığını söyeldi. 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce “mahrem abi” tarafından toplantıya çağrıldığını ifade eden M.E, şu bilgileri verdi:

Özel Kuvvetler görevlileri

“Örgüt abisi tarafından 13 Temmuz akşamı yolda araç değiştirilerek Dikmen’deki bir eve götürüldüm. Mahrem abiyle birlikte girdiğim evdeki bütün odaların kapıları kapalıydı. Beni götürdükleri odaya girdiğimde çok şaşırdım. Sivil giyimli 8-9 kişi içerisinde bulunanlardan biri Özel Kuvvetler Komutanlığı 26. Özel Kuvvet Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Murat Korkmaz diğeri ise 27. Tabur Komutanı yardımcısıydı. Odadaki diğer kişiler de yine Özel Kuvvetler Komutanlığının farklı taburlarında görev yapıyorlardı. O an buluşmanın örgüte ait sıradan bir toplantı olmadığını, farklı abilerin sorumluluğundaki askerlerin burada bir amaç için toplandıklarını anladım. Ben içeridekilere şaşkınlıkla bakarken Murat Korkmaz yanındaki subaya dönerek bana da orada bulunma sebebimin anlatılması gerektiğini söyledi.”

Görev dağılımı yapılmış

M.E, toplantıda görev dağılımı yapıldığını, herkesin silah ve teçhizatıyla hazır bulunacağı, silahların ise 26’ncı Tabur’dan alınacağı bilgisinin paylaşıldığını kaydetti. Toplantıdan ayrıldıktan sonra “operasyon”a katılmama kararı aldığını aktaran M.E, “Plana göre gece 03.00’te MİT binasına iki helikopter desteğiyle operasyon yapacaktık. Operasyonda, binadakilerin silah kullanması durumunda biz de silah kullanacaktık. Silah kullanmamızı da bizzat Murat Korkmaz emrivaki olarak sert bir şekilde söyledi” ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
FetöDarbe PlanıİTİRAFÇIDikmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Melih Gökçek'in AKP'lilerle vedasında duygusal anlar
Melih Gökçek'in AKP'lilerle vedasında duygusal anlar
Akşener'in partisine suç duyurusu!
Akşener'in partisine suç duyurusu!
AKP’li gazete Akşener’in parti logosunu Vatikan’a bağladı
AKP’li gazete Akşener’in parti logosunu Vatikan’a bağladı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim