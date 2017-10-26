Darbe planını abiler 13 Temmuz’da iletmiş

KONYA'DA yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuran M.E, darbe planının, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) örgüt üyelerine “mahrem abiler” aracılığıyla 13 Temmuz’da bildirildiğini anlattı.

İtirafçı M.E, 2009 yılında başladığı Kara Harp Okulu’nda iki subay arkadaşıyla hafta sonları örgütün “mahrem abisi”yle buluşmaya başladığını, daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı’na atandığını söyeldi. 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce “mahrem abi” tarafından toplantıya çağrıldığını ifade eden M.E, şu bilgileri verdi:

Özel Kuvvetler görevlileri

“Örgüt abisi tarafından 13 Temmuz akşamı yolda araç değiştirilerek Dikmen’deki bir eve götürüldüm. Mahrem abiyle birlikte girdiğim evdeki bütün odaların kapıları kapalıydı. Beni götürdükleri odaya girdiğimde çok şaşırdım. Sivil giyimli 8-9 kişi içerisinde bulunanlardan biri Özel Kuvvetler Komutanlığı 26. Özel Kuvvet Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Murat Korkmaz diğeri ise 27. Tabur Komutanı yardımcısıydı. Odadaki diğer kişiler de yine Özel Kuvvetler Komutanlığının farklı taburlarında görev yapıyorlardı. O an buluşmanın örgüte ait sıradan bir toplantı olmadığını, farklı abilerin sorumluluğundaki askerlerin burada bir amaç için toplandıklarını anladım. Ben içeridekilere şaşkınlıkla bakarken Murat Korkmaz yanındaki subaya dönerek bana da orada bulunma sebebimin anlatılması gerektiğini söyledi.”

Görev dağılımı yapılmış

M.E, toplantıda görev dağılımı yapıldığını, herkesin silah ve teçhizatıyla hazır bulunacağı, silahların ise 26’ncı Tabur’dan alınacağı bilgisinin paylaşıldığını kaydetti. Toplantıdan ayrıldıktan sonra “operasyon”a katılmama kararı aldığını aktaran M.E, “Plana göre gece 03.00’te MİT binasına iki helikopter desteğiyle operasyon yapacaktık. Operasyonda, binadakilerin silah kullanması durumunda biz de silah kullanacaktık. Silah kullanmamızı da bizzat Murat Korkmaz emrivaki olarak sert bir şekilde söyledi” ifadelerini kullandı.