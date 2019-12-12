Dar gelirli vatandaşa büyük müjde! 240 ay taksitle sahip olacaklar

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesinin tanıtımında açıklamalarda bulunuyor.

81 ilde 100 bin konutun yapımına başlanacağını duyuran Erdoğan, "Vatandaşlarımız aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 ay taksitle vatandaşlarımız konut sahibi olacak. Evler 1-1,5 yılda teslim edilecek. 2+1 daireler 85 metrekare, 3+1 daireler 100 metrekare olacak. Bu projenin toplam maliyeti 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları; "Bugünkü tanıtım töreniyle 2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun daha inşa sürecini başlatıyoruz. Yılbaşı itibarıyla, temeli attıktan sonra azami bir ila bir buçuk yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz bundan sapma olmaması ve vatandaşlarımızın zemin artı 2, zemin artı 3, bilemediniz zemin artı 4 olmak üzere bu binalara yerleşmeleri. Bunu sağlamak suretiyle hem depreme dayanıklı hem de görünümü itibarıyla gerçekten kadim tarihimizdeki mahalle kültürünü yeniden hakim kılmanın adımlarını atmış olacağız.

17 yıldır yürüttüğümüz şehircilik hamlesine yeni bir altın hamle eklemiş bulunuyor. 2020 kapsamında 81 ilde 100 bin sosyal konutun yapımına başlanacak. Vatandaşlarımız aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 ay taksitle vatandaşlarımız konut sahibi olacak. Evler 1-1,5 yılda teslim edilecek. 2+1 daireler 85 metrekare, 3+1 daireler 100 metrekare olacak. Bu projenin toplam maliyeti 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor.

"ÇARPIK KENTLEŞMEYİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Her bölgeye özgü mimari özellikler konutlara yansıtılacak. Mahalle kültürünü yansıtan yatay yapılar inşa edilecek. 17 yıldır çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu 1950'lerde başlayan düzensiz göçlerin sebeplerinden biri. İnsanoğlu göğe yakın değil toprağa yakın yaşamaları. Çok yüksek binalar komşuluk hukukunu da bitirdi. Popülist siyasetçilerin seçim dönemlerinde göz yumması nedeniyle gecekonduların sayısı arttı. Bu şehirler için bir ihanetti.

"SİYASİ POPÜLİZME YER VERMEDEN ÇALIŞTIK"

Bir dönem İstanbul gibi şehirlerde devletin varlık gösteremediği bölgeler türedi. Buralar terör örgütlerinin baskı aygıtı oldu. Belediye başkanı olduğumda suyu olmayan, havası solunmayan bir İstanbul vardı. Siyasi popülizme yer vermeden çalıştık. Yıllardır ihmal, hor görülen bölgelere hizmet götürmek, oradaki kardeşlerimizin hayat standartlarını artırmak için çok yoğun çaba harcadık. Çarpık kentleşmeye çözüm bulmak için kolları sıvadık. Yıllardık ihmal edilen bölgelere hizmet vermek için çalıştık."